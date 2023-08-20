Какой выбрать поцелуй для себя и партнера по знаку Зодиака

Есть такие, кого возбуждает фактор неожиданности, или такие, что любят планировать момент. Бывают такие, кто хочет покусывать губы, или – страстно пользуется языком. И, да, на кое-что из этого может указать знак Зодиака. Сегодня поговорим о знаках воды.

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Как целовать Рака

Какие они? С Раком ожидай нежных и освежающих поцелуев, похожих на мимолетную весну, которую не хочется заканчивать, уже как только она начинается. Но вот в чем проблема: Раки ненавидят публичные проявления благосклонности и любят уединенные места. Поэтому убедись, что никого не будет рядом, когда решишь поцеловать Рака. И помни: Раки вкладывают в свои поцелуи много внимания и эмоций. Не разочаруй.

С Раком ожидай нежных и освежающих поцелуев, похожих на мимолетную весну, которую не хочется заканчивать, уже как только она начинается. Но вот в чем проблема: Раки ненавидят публичные проявления благосклонности и любят уединенные места. Поэтому убедись, что никого не будет рядом, когда решишь поцеловать Рака. И помни: Раки вкладывают в свои поцелуи много внимания и эмоций. Не разочаруй. Как быть? Поцелуй готовь теплый, нежный, с оттенком страсти. А еще много объятий, ласки и глубокой чувствительности, которые будут сопровождать этот поцелуй.

Как целовать Скорпиона

Какие они? Для Скорпионов, мастеров флирта, поцелуи обычно не являются приоритетом. Это лишь очень маленький шаг к более интенсивным вещам. Люди этого знака любят контролировать ситуацию, поэтому позволь им проявить инициативу. Но будь готов: обычно поцелуй Скорпиона – это прелюдия к сложным вещам. Поэтому убедись, что ты в состоянии пойти дальше.

Для Скорпионов, мастеров флирта, поцелуи обычно не являются приоритетом. Это лишь очень маленький шаг к более интенсивным вещам. Люди этого знака любят контролировать ситуацию, поэтому позволь им проявить инициативу. Но будь готов: обычно поцелуй Скорпиона – это прелюдия к сложным вещам. Поэтому убедись, что ты в состоянии пойти дальше. Как быть? Поцелуй готовь страстный и интенсивный с возможностью задержаться, если Скорпионы захотят. Они ненавидят отрываться, поэтому не допускай, чтобы во время поцелуя что-то отвлекало твое внимание.

Как целовать Рыб