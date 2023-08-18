Який тип поцілунку найбільше відповідає знаку Зодіаку партнера

Багато що залежить не тільки від почуттів, але й від особистостей закоханих. А особистість, запевняють астрологи, значною мірою залежить від зірок. То що ж вони радять щодо поцілунків?

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Як цілувати Тельця

Які вони? Глибокі та чуттєві поцілунки Тельців можуть тривати вічність. Однак вони поцілують тебе, тільки якщо будуть впевнені у твоїй прихильності. Не чекай, що Телець візьме ініціативу на себе, але якщо він це зробить – будь готовий до інтенсивності поцілунку, від якої ти втратиш дар мови.

Глибокі та чуттєві поцілунки Тельців можуть тривати вічність. Однак вони поцілують тебе, тільки якщо будуть впевнені у твоїй прихильності. Не чекай, що Телець візьме ініціативу на себе, але якщо він це зробить – будь готовий до інтенсивності поцілунку, від якої ти втратиш дар мови. Як бути? Поцілунок готуй довгий. Дуже довгий. Вони люблять насолоджуватися моментом, як хорошим вином.

Як цілувати Діву

Які вони? Діви педантичні, впорядковані, терплячі та будуть постійно каталогізувати й аналізувати те, як ти цілуєшся. Але не чекай від них нерозумних або імпульсивних рухів. Практичні міркування про те, де і як цілуватися, повинні бути опрацьовані до того, як почнеться будь-яка дія. Також вони обережні та уважні.

Діви педантичні, впорядковані, терплячі та будуть постійно каталогізувати й аналізувати те, як ти цілуєшся. Але не чекай від них нерозумних або імпульсивних рухів. Практичні міркування про те, де і як цілуватися, повинні бути опрацьовані до того, як почнеться будь-яка дія. Також вони обережні та уважні. Як бути? Поцілунок готуй ніжний, не кусайся. Діви люблять, щоб партнери міцно обіймали один одного під час поцілунку. Але у кінці вони можуть дати оцінку поцілунку. Очікуй сюрпризів.

Як цілувати Козерога