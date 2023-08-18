Какой тип поцелуя больше других соответствует знаку Зодиака партнера

Многое зависит не только от чувств, но и от личностей влюбленных. А личность, уверяют астрологи, во многом зависит от звезд. Так что же они советуют насчет поцелуев?

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Как целовать Тельца

Какие они? Глубокие и чувственные поцелуи могут продолжаться вечность. Однако они поцелуют тебя только если будут уверены в твоей привязанности. Не жди, что Телец возьмет инициативу на себя, но если он это сделает – будь готов к интенсивности поцелуя, от которого ты потеряешь дар речи.

Глубокие и чувственные поцелуи могут продолжаться вечность. Однако они поцелуют тебя только если будут уверены в твоей привязанности. Не жди, что Телец возьмет инициативу на себя, но если он это сделает – будь готов к интенсивности поцелуя, от которого ты потеряешь дар речи. Как быть? Поцелуй готовь длинный. Очень длинный. Они любят наслаждаться моментом, как хорошим вином.

Как целовать Деву

Какие они? Девы щепетильны, упорядочены, терпеливы и будут постоянно каталогизировать и анализировать то, как ты целуешься. Но не жди от них неразумных или импульсивных движений. Практические рассуждения о том, где и как целоваться должны быть проработаны до того, как начнется любое действие. Также они аккуратны и внимательны.

Девы щепетильны, упорядочены, терпеливы и будут постоянно каталогизировать и анализировать то, как ты целуешься. Но не жди от них неразумных или импульсивных движений. Практические рассуждения о том, где и как целоваться должны быть проработаны до того, как начнется любое действие. Также они аккуратны и внимательны. Как быть? Поцелуй готовь нежный, не кусайся. Девы любят, чтобы партнеры крепко обнимали друг друга во время поцелуя. Но в конце они могут дать оценку поцелую. Ожидай сюрпризов.

Как целовать Козерога