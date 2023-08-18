Какой тип поцелуя больше других соответствует знаку Зодиака партнера
Многое зависит не только от чувств, но и от личностей влюбленных. А личность, уверяют астрологи, во многом зависит от звезд. Так что же они советуют насчет поцелуев?
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Как целовать Тельца
- Какие они? Глубокие и чувственные поцелуи могут продолжаться вечность. Однако они поцелуют тебя только если будут уверены в твоей привязанности. Не жди, что Телец возьмет инициативу на себя, но если он это сделает – будь готов к интенсивности поцелуя, от которого ты потеряешь дар речи.
- Как быть? Поцелуй готовь длинный. Очень длинный. Они любят наслаждаться моментом, как хорошим вином.
Как целовать Деву
- Какие они? Девы щепетильны, упорядочены, терпеливы и будут постоянно каталогизировать и анализировать то, как ты целуешься. Но не жди от них неразумных или импульсивных движений. Практические рассуждения о том, где и как целоваться должны быть проработаны до того, как начнется любое действие. Также они аккуратны и внимательны.
- Как быть? Поцелуй готовь нежный, не кусайся. Девы любят, чтобы партнеры крепко обнимали друг друга во время поцелуя. Но в конце они могут дать оценку поцелую. Ожидай сюрпризов.
Как целовать Козерога
- Какие они? Козероги – интенсивные, искренние и очень искусные в поцелуях. Будь готов, что к поцелуям они будут подходить необычно, поскольку совершенство ухаживания доставляет им не меньшее удовольствие, чем финальная встреча. Большинство Козерогов любят планировать свои поцелуи до мельчайших деталей для достижения максимального эффекта.
- Как быть? Поцелуй готовь искусный, искренний и страстный. В центре внимания должен находиться сам поцелуй. Все остальные детали отходят на второй план перед решительностью Козерога сделать все как следует. Иногда даже ты.