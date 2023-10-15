Це не зовсім питання сумісності чи несумісності, просто є люди, які схожі на вампірів, у метафоричному сенсі, і все, що вони роблять, це висмоктують твою енергію, твоє щастя і твою здатність насолоджуватися життям. Але ти залишаєшся з ними, бо любиш, цінуєш або навіть кохаєш.

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Але будь-який психолог скаже тобі, що можна припинити це робити та почати рухатися до кращого. Як це зробити?

Як розлюбити того, хто не дає твоєму життю нічого доброго

Багато людей повертаються до колишніх через те, що їх пов'язує спільна історія та певні почуття, те ж саме може статися з токсичними друзями та членами сім'ї. Але, за даними Healthline, є дещо, що ти можеш зробити, щоб уникнути такого, не повторювати помилок і перестати триматися за людей, які цього не варті або просто не підходять тобі. Ось, до прикладу, поради Кім Егель, експертки зі стосунків та шлюбу.

Налаштуйся на реалізм

Треба думати про стосунки або про людину реалістично і з посиланням на речі, які відбулися і відбуваються в сьогоденні. Ти повинен перестати думати, що все може змінитися або покращитися, і відштовхуватися від усього, що ти пережив, щоб прийняти краще рішення і розпізнати, коли є проблеми, які неможливо усунути або виправити. Не варто бути песимістом, але й не варто ідеалізувати чи уявляти кращі речі там, де їх немає.



Фахівці підготували кілька порад, які допоможуть позбутися токсичних почуттів / Фото azerbaijan-stockers@freepik

Визнач речі, з якими ти не будеш миритися

Ти повинен знати, чого хочеш, але також важливо знати, які моменти для тебе є вагомою причиною для розриву стосунків. Моменти, які роблять стосунки токсичними або роблять людину несумісною з тобою. Варто зробити комунікацію пріоритетом, щоб твій партнер, друг або компаньйон знав, що це за моменти, і міг вирішити, чи ви з ним на одній хвилі, чи ні.

Прийми те, що людина значила для тебе

Те, що людина була важливою у твоєму житті, не означає, що ти маєш залишатися з нею назавжди, особливо якщо це не приносить тобі добра. Але важливо, щоб ви обоє знайшли час, щоб обдумати, зрозуміти й визнати те, що ви пережили разом, оскільки це може допомогти вам розвиватися, дізнатися, чого ви насправді хочете, краще справлятися зі своїми емоціями та бути готовими не наступати на ті ж граблі.

Звернися до своїх друзів

Хороший спосіб зцілитися і рухатися далі від того, хто був важливим для тебе – це працювати з іншими позитивними стосунками, які у тебе є. Тому спробуй скласти плани, відновити зв'язок із друзями, проводити час разом і займатися тим, що тобі подобається. Також важливо навчитися проводити час на самоті, наодинці з собою, щоб навчитися бути незалежною людиною та контролювати власне щастя.

Звернися по професійну допомогу

Терапія – це чудовий спосіб подбати про себе, попрацювати з собою та зрозуміти себе. Коли справи йдуть не дуже добре і коли ти розумієш, що не зможеш розв'язати це самостійно, то звернутися по допомогу до професіонала – ідеальний варіант, оскільки він може дати тобі іншу перспективу і засоби для зцілення і зростання.