Это не совсем вопрос совместимости или несовместимости, просто есть люди, похожие на вампиров, в метафорическом смысле, и все, что они делают, это высасывают твою энергию, твое счастье и твою способность наслаждаться жизнью. Но ты остаешься с ними, потому что ценишь или даже любишь.

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Но любой психолог скажет тебе, что можно прекратить это делать и начать двигаться к лучшему. Как это сделать?

Как разлюбить того, кто не дает твоей жизни ничего хорошего

Многие люди возвращаются к бывшим из-за того, что их связывает общая история и определенные чувства, то же может произойти с токсичными друзьями и членами семьи. Но, по данным Healthline, есть кое-что, что ты можешь сделать, чтобы избежать такого, не повторять ошибок и перестать держаться за людей, которые этого не стоят или просто не подходят тебе. Вот, например, советы Ким Эгель, эксперта по отношениям и браку.

Настройся на реализм

Надо думать об отношениях или о человеке реалистично и со ссылкой на произошедшие и происходящие в настоящем вещи. Ты должен перестать думать, что все может измениться или улучшиться, и отталкиваться от всего, что ты пережил, чтобы принять лучшее решение и распознать, когда есть проблемы, которые невозможно устранить или исправить. Не стоит быть пессимистом, но и не стоит идеализировать или представлять лучшие вещи там, где их нет.



Специалисты подготовили несколько советов, которые помогут избавиться от токсичных чувств / Фото azerbaijan-stockers@freepik

Определи вещи, с которыми ты не будешь мириться

Ты должен знать, чего хочешь, но и важно знать, какие моменты для тебя являются весомой причиной для разрыва отношений. Моменты, делающие отношения токсичными или делающие человека несовместимым с тобой. Следует сделать коммуникацию приоритетом, чтобы твой партнер, друг или компаньон знал, что это за моменты, и мог решить, на одной волне вы с ним или нет.

Прими то, что человек значил для тебя

То, что человек был важным в твоей жизни, не значит, что ты должен оставаться с ним навсегда, особенно если это не приносит тебе добра. Но важно, чтобы вы оба нашли время, чтобы обдумать, понять и признать то, что вы пережили вместе, поскольку это может помочь вам развиваться, узнать, чего вы действительно хотите, лучше справляться со своими эмоциями и быть готовыми не наступать на те же грабли.

Обратись к своим друзьям

Хороший способ исцелиться и двигаться дальше от того, кто был важным для тебя – это работать с другими позитивными отношениями, которые у тебя есть. Поэтому попробуй составить планы, восстановить связь с друзьями, проводить время вместе и заниматься тем, что тебе нравится. Также важно научиться проводить время в одиночестве, наедине с собой, чтобы научиться быть независимым человеком и контролировать собственное счастье.

Обратись за профессиональной помощью

Терапия – это отличный способ позаботиться о себе, поработать с собой и понять себя. Когда дела обстоят не очень хорошо и когда ты понимаешь, что не сможешь разрешить это самостоятельно, то обратиться за помощью к профессионалу – идеальный вариант, поскольку он может дать тебе другую перспективу и средства для исцеления и роста.