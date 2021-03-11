Яку спідню білизну варто вибрати чоловікові, щоб гарантувати собі секс

Хороший стиль не повинен обмежуватися верхнім одягом, він також повинен бути присутнім у спідній білизні. Ми знаємо, як вибір трусів впливає на твої шанси зайнятися сексом. На що потрібно звернути увагу, та яку пару вибрати, якщо хочеш гарантувати собі секс.

Ясна річ, що спідня білизна – чи не останнє, що побачить на тобі дівчина. Але це зовсім не означає, що їй не потрібно приділити достатньо уваги. Men 24 знає, яка спідня білизна дозволить тобі мати значно вищі шанси зайнятися сексом.

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Сліпи, боксери або сімейки, які труси слід вибирати, щоб гарантувати собі пристрасну та гарячу ніч? Теоретично жодна модель спідньої білизни не є забороненою. Але є такі варіанти, які підкреслюватимуть твою фігуру та дозволять виглядати значно сексуальніше.



Яка спідня білизна підвищує твої шанси на секс / Фото Unsplash

Перш ніж приступити до класифікацій та розповіді про користь кожного типу спідньої білизни, потрібно запам'ятати кілька важливих правил.

1. Незалежно від типу білизни, вона повинна бути в ідеальному стані. Без дірок, розтягнень. Якщо ти носиш відверто поношені труси, то це свідчитиме про твою неохайність. Ось і все.

2. Вона повинна бути чистою. На спідній білизні не має бути жодних забруднень. Це ж стосується неприємного запаху. Тому запам'ятай собі раз і назавжди, що спідню білизну не можна носити два дні поспіль.

Якщо вивчити ці два правила, то у тебе вже буде 50% упевненості, що спідня білизна зіграє тобі на руку. Тепер же пора розібратися, який тип трусів краще підійде для пристрасної та гарячої ночі.

Сліпи

Сліпи популяризували у 80-х роках завдяки ефектним моделям Calvin Klein. Без сумніву, з-поміж усіх трусів це найсексуальніший тип. У чому секрет? Вони оголяють більшу частину ноги (стегна). А жінкам ця частина нашого тіла не дає спокою.



Сліпи вважаються найсексуальнішою спідньою білизною для чоловіків / Фото Unsplash

У чому виграш? Сліпи підкреслюють твоє тіло. Особливо круто вони виглядатимуть на підтягнутих чоловіках з рельєфним тілом.

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Боксери

Це один з найпопулярніших видів спідньої білизни. Вони можуть бути як подовженими, так і коротшими. Це облягаючі труси, які максимально зручні для щоденного носіння.



Боксери найкраще підходять високим чоловікам / Фото Gant

У чому виграш? Боксери ідеально підійдуть для чоловіків з довгими ногами. Але для першої секс-зустрічі їх не рекомендують обирати. Вони все ж більше годяться для тих, хто перебуває у стосунках не перший день.

Сімейки

Ці труси максимально зручні, адже вони не тиснуть та дозволяють пенісу почуватися комфортно. Також варто розуміти, що у них твоя інтимна зона менше пітнітиме. Але є одне суттєве "але": сімейні труси, на жаль, не вважаються сексуальною спідньою білизною. Тому для інтимних рандеву їх краще не вибирати.



Сімейні труси дозволяють тобі почуватися максимально вільним / Фото Unsplash

У чому виграш? Сімейні труси асоціюються зі свободою та комфортом. Тож їх ти можеш сміливо носити щодня. Це дозволить твоїм яєчкам не перегріватися, а пенісу уникати небажаного тертя. Якщо ж у тебе ідеальне атлетичне тіло, то навіть вони не зможуть затьмарити його.

Утім, які б труси ти не вибрав, пам'ятай про впевненість у собі. На жаль, жодна з цих моделей не може гарантувати тобі успіх у сексі, якщо ти будеш сором'язливим.

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