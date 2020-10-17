Здавалося б, літо вже давно минуло, а ми тут про якісь чоловічі плавки розповідаємо. Але ж ми всі чудово розуміємо, що саме зараз – найкраща пора для відпочинку на морі. Тим паче, що ціни на тури надзвичайно солодкі. Тож, що про чоловіка може розповісти довжина його плавок читай на Men 24.

Виявляється, чоловічі плавки можуть розповісти про їх носія значно більше, ніж здається. Тож Men 24 рекомендує переглянути свій гардероб, витягнути плавки та уважно читати далі.

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1. Дуже короткі плавки (бріфи)

Вони свідчать про те, що у тебе ідеальна фігура, або тобі просто начхати на все та на всіх. Але є у цих плавок певний нюанс. Вони не пробачають лінощів під час відвідування тренажера. Усі побачать, що ти регулярно пропускав день ніг, не качав сідниці, а зосереджував увагу лише пресу та біцепсам.



Короткі плавки свідчать про те, що ти – фанат спортзалу / Фото GQ

2. Обтягуючі плавки-боксери

Хоч вони виглядають скромніше, але усе одно залишаються привілеєм спортивних чоловіків. Тож фанатам обтягуючих плавок-боксерів теж варто слідкувати за своєю фізичною формою, аби не виглядати жалюгідно на пляжі.



Плавки-боксери теж притаманні спортсменам / Фото GQ

3. Шорти з довжиною до середини стегна

Що скажуть такі плавки про чоловіка? А те, що у нього акуратно складені шкарпетки, стильне взуття, діловий костюм. І все це чемно чекає на нього біля берега. А сам він – той іще педант.



Шорти з довжиною до середини стегна носять педанти / Фото GQ

4. Шорти-"гавайки"

Цей чоловік або серфер, або дуже хоче, щоб усі думали, що він забув удома дошку для катання. А ще він курить вейп, приходить на пляж "почілити", зіграти у фрісбі та випити кілька коктейлів. Воно й не дивно, адже плавати у шортах-"гавайках" не так зручно.



Шорти-"гавайки" натякають про те, що ти – серфер / Фото GQ

5. Шорти по коліна

Такі плавки, якщо можна їх так назвати, можна побачити на чоловікові, який прийшов на пляж, аби почитати. І щоб дуже не заморочуватися, він взуває зручні кеди, одягає поло та йде на вечерю зі своєю коханою у ресторан біля моря.



Шорти по коліна підійдуть тим, хто прийшов на пляж відпочити / Фото GQ

6. Плавки на гумці до середини стегна

Такі плавки свідчать про те, що перед нами той іще плавець. Він не пропустить жодної нагоди зануритися у воду. Навіть тоді, коли всім вона холодна, – йому якраз ідеальна. Тож і плавки можуть виглядати не надто новими. Але він жартома всім казатиме: "Ох, вони побачили вже пів світу". І це правда, адже такі плавки хоч і старі, але стали вірними друзями у подорожах.



Плавки на гумці до середини стегна побачили більше світу, ніж ти / Фото GQ

Ну що ж, маємо надію, що цей матеріал надихнув тебе на відпустку. Тож, якщо можеш її взяти – не відкладай до останнього моменту. В Анталії, до прикладу, зараз +25, а в Шарм-ель-Шейху усі +30!

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