Важко собі уявити ранок без гарячого душу. Особливо актуально це восени, так і хочеться зігрітися, вибравшись з-під теплої ковдри. Втім, чоловіки часто роблять помилки, які можуть негативно вплинути на їхнє здоров'я та самопочуття. Розповідаємо, чого тобі не слід робити у душі!

Ми на Men 24 знаємо, що прийом душу може принести не лише користь, а й шкоду. Але можна мінімізувати негативний вплив. Для цього слід позбутися 5 найпоширеніших звичок, якими зловживають багато чоловіків.

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1. Знижуй градус

Якщо ти не хочеш, аби твоя шкіра лущилася, потрібно відмовитися нарешті від зловживання надто гарячим душем. Висока температура води стає причиною того, що твоя шкіра втрачає нормальний рівень вологості.

Не варто забувати й про те, що гаряча вода змиває шкірний жир, змушуючи організм виробляти його у ще більшій кількості.

Найкраще приймати душ водою, температура якої становить 35⁰. Якщо ж ти любиш гарячішу, то слідкуй за тим, щоб мовилося про показник до 60⁰.



Не зловживай надто гарячою водою / Фото Men's Health

2. Надто довго

Оптимальна температура води не врятує, якщо ти відмокаєш у душі надто довго. У цьому випадку можна стикнутися з тією ж проблемою, що й під час купання гарячою водою: шкіра пересихатиме.

Пам'ятай про те, що прийом душу не повинен тривати понад 20 хвилин. А краще вкладатися у 10. Тим паче, що гаряча вода може стати причиною запаморочення та слабкості.

3. Зловживання гелями

У гонитві бути чистими та пахнути, наче клумба, ми часто забуваємо про те, що гелі для душу та інші засоби можуть негативно вплинути на нашу шкіру, якщо ними зловживати. Вони можуть стати причиною сухості, подразнення або навіть алергічних реакцій.



Використовуй не надто багато гелю для душу / Фото Fragrantica

4. Ванні аксесуари

А як часто ти міняєш губку для миття? Підозрюємо, що робиш ти це лише в тому випадку, коли вона починає нахабно кришитися по ванній, забиваючи стоки. А от дуже і дуже дарма, адже цей ванний аксесуар може теж стати причиною появи проблем зі шкірою.

Мокрі губки для миття – ідеальне середовище для розмноження бактерій і грибків. Тож кожного місяця ти просто зобов'язаний їх міняти.

5. Агресивне витирання

Не забувай також і про те, що твоя шкіра особливо чутлива після душу. Тож не потрібно агресивно витиратися насухо. Та й рушник, яким ти це робиш, має бути м'яким, аби не нашкодити.

Те ж стосується волосся. Твоя задача – легко промокнути тіло та волосся, аби увібралася зайва волога.



Витирайся рушником не надто агресивно / Фото 1zoom

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Якщо ти правильно прийматимеш душ – не виникатимуть проблеми зі шкірою та твоїм зовнішнім виглядом. Тож не полінуйся дотримуватися цих правил, аби не довелося витрачатися на додаткові засоби для догляду за собою!