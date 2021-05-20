Як вибрати якісний денім, що прослужить не один рік: 6 безпрограшних ознак

Визначити якісний денім – не надто складно. Є щонайменше 6 ознак, які дозволять тобі обрати якісний одяг з деніму, який прослужить не один рік, зберігаючи свій відмінний зовнішній вигляд. Пробіжимося коротко по них, щоб не лише зекономити твій час, а й гроші.

Підозрюємо, у кожного з нас була пара джинсів, яка буквально за кілька місяців перетворилася на ганчір'я. Ось це був точно неякісний денім. Ти ж пам'ятаєш, що його придумали для представників робітничого класу, яких явно складно було назвати "білими комірцями". То на що варто звернути увагу, щоб вибрати дійсно якісний одяг з деніму?

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1. Вага тканини

Це найбільш явний показник якості джинсів або хорошої куртки з деніму. Якісний денім зазвичай важчий. Тож, якщо ти хочеш носити джинси, куртку або сорочку якомога довше, – вони повинні бути важкими. Сама тканина буде цупкішою та впевненіше справлятиметься з випробуваннями, які виникатимуть.

2. Якість швів

У цьому пункті ми рекомендуємо перевірити, чи шов джинсів однорідний по всій довжині виробу. Він може бути прямим або зигзагоподібним (або круглим для кишень). Головне, щоб шви були щільними, ніде не стирчали нитки. Що стосується ниток, то вони повинні бути товстими та міцними. В інакшому випадку є всі шанси, що джинси або куртка почнуть поротися під час носіння.



Перевір, щоб усі шви були рівними, а нитки не стирчали / Фото Unsplash

3. Надійність кнопок

Продовжуючи попередній пункт, ми можемо перевірити якість кнопок. Для цього потрібно натиснути на них. Також можеш застібнути та розстібнути. Кожна кнопка повинна бути добре закріплена. Якщо ти відчуваєш, що одна з них погойдується, – клади джинси назад.

Це ж стосується блискавки. Спробуй кілька разів застібнути та розстібнути її. Якщо ти відчуваєш, що бігунок іде не надто впевнено, – на блискавці зекономили. А це означає, що такі джинси скоро можуть стати причиною страждань.

4. Відсутність плям

На жодному джинсовому продукті хорошої якості немає плям, принаймні, коли вони продаються. Ці деталі часто видно на неякісних джинсах як спосіб привернути увагу покупців. Зауважимо, що для того, щоб на якісній джинсовій тканині з'явилися плями, на ній повинен бути неабиякий знос. Тож краще віддавати перевагу однотонним джинсам без затертостей і кольорових плям, щоб вони прослужили довше.



Хороший і якісний денім має бути однотонним / Фото Unsplash

5. Ціна

Мусимо визнати, що хороші та якісні джинси не можуть бути дешевими. Тож віддавай перевагу перевіреним брендам з історією, чия продукція прослужить значно довше, ніж більшість виробів з масмаркету. Пам'ятай, що скупий платить двічі, адже дешеві джинси можуть втратити свою привабливість за лічені місяці.

6. Еластичність

Якщо ти купуєш джинси з еластичними тканинами, тобі потрібно, щоб відсотковий вміст лайкри або спандексу був не більше 2%. Це дозволить виробам з деніму зберігати свій зовнішній вигляд, а також забезпечить тобі комфорт під час носіння.



Еластичні джинси зберігатимуть свій зовнішній вигляд довше / Фото Unsplash

Візьми на озброєння ці поради, щоб обрати вироби з деніму, які прослужать тобі максимально довго. Гарантуємо, у тебе буде улюблена пара джинсів, яку ти просто не захочеш міняти ні на яку іншу.

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