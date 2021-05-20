Подозреваем, у каждого из нас была пара джинсов, которая буквально за несколько месяцев превратилась в клочья. Вот это был точно некачественный деним. Ты же помнишь, что его придумали для представителей рабочего класса, которых явно сложно было назвать "белыми воротничками". Так на что стоит обратить внимание, чтобы выбрать действительно качественную одежду из денима?

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1. Вес ткани

Это наиболее явный показатель качества джинсов или хорошей куртки из денима. Качественный деним обычно тяжелее. Поэтому, если ты хочешь носить джинсы, куртку или рубашку как можно дольше, – они должны быть тяжелыми. Сама ткань будет плотнее и увереннее справляться с испытаниями, которые могут возникнуть.

2. Качество швов

В этом пункте мы рекомендуем проверить, однородный ли шов джинсов по всей длине изделия. Он может быть прямым или зигзагообразным (или круглым для карманов). Главное, чтобы швы были плотными, нигде не торчали нитки. Что касается нитей, то они должны быть толстыми и прочными. В противном случае есть все шансы, что джинсы или куртка начнут пороться во время ношения.



Проверь, чтобы все швы были ровными, а нитки не торчали / Фото Unsplash

3. Надежность кнопок

Продолжая предыдущий пункт, мы можем проверить качество кнопок. Для этого нужно нажать на них. Также можешь застегнуть и расстегнуть. Каждая кнопка должна быть хорошо закреплена. Если ты чувствуешь, что одна из них покачивается, – клади джинсы назад.

Это же касается молнии. Попробуй несколько раз застегнуть и расстегнуть ее. Если ты чувствуешь, что бегунок идет не слишком уверенно – на молнии сэкономили. А это значит, что такие джинсы скоро могут стать причиной страданий.

4. Отсутствие пятен

Ни на одном джинсовом продукте хорошего качества нет пятен, по крайней мере, когда они продаются. Эти детали часто видно на некачественных джинсах как способ привлечь внимание покупателей. Заметим, что для того, чтобы на качественной джинсовой ткани появились пятна, на ней должен быть большой износ. Поэтому лучше отдавать предпочтение однотонным джинсам без потертостей и цветных пятен, чтобы они прослужили дольше.



Хороший и качественный деним должен быть однотонным / Фото Unsplash

5. Цена

Должны признать, что хорошие и качественные джинсы не могут быть дешевыми. Поэтому отдавай предпочтение проверенным брендам с историей, чья продукция прослужит значительно дольше, чем большинство изделий из массмаркета. Помни, что скупой платит дважды, ведь дешевые джинсы могут потерять свою привлекательность за считанные месяцы.

6. Эластичность

Если ты покупаешь джинсы с эластичными тканями, тебе нужно, чтобы содержание лайкры или спандекса было не более 2%. Это позволит изделиям из денима сохранять свой внешний вид, а также обеспечит тебе комфорт при ношении.



Эластичные джинсы сохранять свой внешний вид дольше / Фото Unsplash

Возьми на вооружение эти советы, чтобы выбрать изделия из денима, которые прослужат тебе максимально долго. Гарантируем, у тебя будет любимая пара джинсов, которую ты просто не хочешь менять ни на какую другую.