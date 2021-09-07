Як відкрити консерву без відкривачки: три прості способи

7 вересня 2021 , 08:08
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Джерело:

Art of Manliness

Не така вже й рідкісна ситуація, коли у холодильнику лежить консерва, а відкривачка хтозна-де загубилася. Так от, це точно не та ситуація, коли можна починати панікувати.

Є й інші цікаві та прості способи відкрити бляшанку. Оскільки роблять консерви із порівняно тонкого алюмінію, то й відкрити їх можна за допомогою підручних засобів, які є в кожного.

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Як відкрити бляшанку без відкривачки

Маленьким кухонним або кишеньковим ножем

Спосіб найпростіший і найдоступніший.

  • Тримай ніж вертикально гострим кінцем до банки, близько до її краю.
  • Міцно вхопи однією рукою банку, іншою – ручку ножа.
  • Натисни прямо вниз – і проколи бляшанку.
Тепер важливе: витягни ніж і повтори цю ж операцію – стільки разів, скільки буде потрібно, щоб банка відкрилася!
  • Тобто, різати чи пиляти ножем консерву після першого ж проколювання не треба.
  • Так і лезо може затупитися.
  • І в їжу може потрапити дрібна стружка.

Ложкою

Спосіб трішки складніший і потребує більше зусиль.

  • Треба взяти металеву ложку.
  • І сильно терти її краєм всередині обідка бляшанки.
  • Зрештою, тобі вдасться протерти її кришку.

Каменем

І, мабуть, найскладніший спосіб – якщо вже ні ножа, ні ложки під рукою немає.

  • Візьми банку, поклади її догори дном на плоский камінь – і три.
  • Енергійно настільки, щоб вона почала протікати.
  • А тоді акуратно візьми банку і стисни її руками – кришка відкриється.


Інструкція у фото (натисни для збільшення) з відкривання бляшанки / Фото Art of Manliness

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Автор: Олесь Друкач