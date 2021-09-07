Як відкрити консерву без відкривачки: три прості способи

Не така вже й рідкісна ситуація, коли у холодильнику лежить консерва, а відкривачка хтозна-де загубилася. Так от, це точно не та ситуація, коли можна починати панікувати.

Є й інші цікаві та прості способи відкрити бляшанку. Оскільки роблять консерви із порівняно тонкого алюмінію, то й відкрити їх можна за допомогою підручних засобів, які є в кожного.

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Як відкрити бляшанку без відкривачки

Маленьким кухонним або кишеньковим ножем

Спосіб найпростіший і найдоступніший.

Тримай ніж вертикально гострим кінцем до банки, близько до її краю.

Міцно вхопи однією рукою банку, іншою – ручку ножа.

Натисни прямо вниз – і проколи бляшанку.

Тобто, різати чи пиляти ножем консерву після першого ж проколювання не треба.

Так і лезо може затупитися.

І в їжу може потрапити дрібна стружка.

Ложкою

витягни ніж і повтори цю ж операцію – стільки разів, скільки буде потрібно, щоб банка відкрилася!

Спосіб трішки складніший і потребує більше зусиль.

Треба взяти металеву ложку.

І сильно терти її краєм всередині обідка бляшанки.

Зрештою, тобі вдасться протерти її кришку.

Каменем

І, мабуть, найскладніший спосіб – якщо вже ні ножа, ні ложки під рукою немає.

Візьми банку, поклади її догори дном на плоский камінь – і три.

Енергійно настільки, щоб вона почала протікати.

А тоді акуратно візьми банку і стисни її руками – кришка відкриється.



Інструкція у фото (натисни для збільшення) з відкривання бляшанки / Фото Art of Manliness

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