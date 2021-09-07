Є й інші цікаві та прості способи відкрити бляшанку. Оскільки роблять консерви із порівняно тонкого алюмінію, то й відкрити їх можна за допомогою підручних засобів, які є в кожного.
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Як відкрити бляшанку без відкривачки
Маленьким кухонним або кишеньковим ножем
Спосіб найпростіший і найдоступніший.
- Тримай ніж вертикально гострим кінцем до банки, близько до її краю.
- Міцно вхопи однією рукою банку, іншою – ручку ножа.
- Натисни прямо вниз – і проколи бляшанку.
Ложкою
Спосіб трішки складніший і потребує більше зусиль.
- Треба взяти металеву ложку.
- І сильно терти її краєм всередині обідка бляшанки.
- Зрештою, тобі вдасться протерти її кришку.
Каменем
І, мабуть, найскладніший спосіб – якщо вже ні ножа, ні ложки під рукою немає.
- Візьми банку, поклади її догори дном на плоский камінь – і три.
- Енергійно настільки, щоб вона почала протікати.
- А тоді акуратно візьми банку і стисни її руками – кришка відкриється.
Інструкція у фото (натисни для збільшення) з відкривання бляшанки / Фото Art of Manliness
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