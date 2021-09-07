Есть и другие интересные и простые способы открыть банку. Поскольку делают консервы из сравнительно тонкого алюминия, то и открыть их можно с помощью подручных средств, которые есть у каждого.
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Как открыть банку без открывашки
Маленьким кухонным или карманным ножом
Способ самый простой и доступный.
- Держи нож вертикально острым концом к банке, близко к ее краю.
- Крепко схвати одной рукой банку, другой – ручку ножа.
- Нажми прямо вниз – и проколи банку.
Ложкой
Способ немного сложнее и требует больше усилий.
- Нужно взять металлическую ложку.
- И сильно тереть ее краем внутри ободка банки.
- В конце концов, тебе удастся протереть ее крышку.
Камнем
И, пожалуй, самый сложный способ – если уж ни ножа, ни ложки под рукой нет.
- Возьми банку, положи ее вверх дном на плоский камень – и три.
- Энергично настолько, чтобы она начала протекать.
- Потом аккуратно возьми банку и сожми ее руками – крышка откроется.
Инструкция в фото (нажми для увеличения) по открытию банки / Фото Art of Manliness
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