Есть и другие интересные и простые способы открыть банку. Поскольку делают консервы из сравнительно тонкого алюминия, то и открыть их можно с помощью подручных средств, которые есть у каждого.

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Как открыть банку без открывашки

Маленьким кухонным или карманным ножом

Способ самый простой и доступный.

Держи нож вертикально острым концом к банке, близко к ее краю.

Крепко схвати одной рукой банку, другой – ручку ножа.

Нажми прямо вниз – и проколи банку.

Теперь важно: вытащи нож и повтори эту же операцию – столько раз, сколько потребуется, чтобы банка открылась! То есть, резать или пилить ножом консервы после первого же прокалывания не надо.

Так и лезвие может затупиться.

И в пищу может попасть мелкая стружка.

Ложкой

Способ немного сложнее и требует больше усилий.

Нужно взять металлическую ложку.

И сильно тереть ее краем внутри ободка банки.

В конце концов, тебе удастся протереть ее крышку.

Камнем

И, пожалуй, самый сложный способ – если уж ни ножа, ни ложки под рукой нет.

Возьми банку, положи ее вверх дном на плоский камень – и три.

Энергично настолько, чтобы она начала протекать.

Потом аккуратно возьми банку и сожми ее руками – крышка откроется.



Инструкция в фото (нажми для увеличения) по открытию банки / Фото Art of Manliness