Наприклад, ставши експертом з аналітики даних або цифрового маркетингу, ти можеш відкрити для себе низку можливостей працевлаштування в різних галузях, де компанії пропонують значні зарплатні пакети. Це пов'язано з тим, що майже всі організації потребують таких фахівців для аналізу даних компанії та пошуку розв'язання проблем, а фахівця з цифрового маркетингу – для підвищення впізнаваності бренду, орієнтації на ідеальну клієнтську базу і, як наслідок, підвищення рентабельності інвестицій (ROI).

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У зв'язку з цим, ось кілька популярних, високооплачуваних кар'єрних навичок, які потрібно розвивати у 2024 році, щоб отримати високооплачувану роботу. Ці навички також стануть у пригоді, якщо ти шукаєш кілька фріланс-проєктів, адже в цьому випадку компенсація може бути ще вищою.

1. Аналіз даних

Саме ця професійна навичка сьогодні має високий попит, оскільки кожна компанія потребує аналітика даних, який може очистити, проаналізувати та представити дані відповідним бізнес-органам у чіткій та стислій формі, щоб допомогти вжити сприятливих заходів та розробити стратегії на основі представлених інсайтів. За допомогою аналітики даних компанії можуть розв'язувати будь-які проблеми, що перешкоджають їхньому зростанню та розширенню, а згодом розкрити весь свій потенціал.



Навчика аналізу даних зараз має попит / Фото andreas

2. UX/UI дизайн

Як компанія може продавати продукт або послугу, якщо користувачі не розуміють, як вони виглядають і як працюють? Саме тут на допомогу приходить UX/UI дизайнер, завдання якого полягає в тому, щоб зробити досвід взаємодії з продуктами, послугами та технологіями (такими як вебсайт, застосунки та різні типи машин) максимально простим і приємним для користувача. Це дуже важлива навичка, оскільки вона поєднує в собі елементи психології, бізнесу, маркетингових досліджень, дизайну та технологій.

3. Штучний інтелект

Штучний інтелект (ШІ) вже робить успіхи в таких секторах, як цифровий маркетинг, а також автоматизується в інших галузях (фінанси, транспорт тощо). Насправді звіт McKinsey & Company прогнозує економічне зростання ШІ від $2,6 трильйона до $4,6 трильйона. Якщо ти хочеш заробляти великі гроші, реєструйся на програми, які навчають машинного навчання та науці про штучний інтелект. Однак ти також можеш навчатися сучасного використання ШІ у вашому конкретному робочому контексті, щоб підвищити продуктивність (і якість виробництва) та скоротити робочий час. Коротко кажучи, працюй розумніше, а не важче.

4. Цифровий маркетинг

Робота цифрового маркетолога полягає у підвищенні впізнаваності бренду через цифрові канали, що включає створення, публікацію або оновлення контенту про продукти та послуги компанії, використання таких інструментів, як Google Ads та платформи соціальних мереж для створення цільових рекламних кампаній, надання допомоги в SEO та розробку інших способів привернути увагу потенційних клієнтів. Тим, хто має природні здібності до відеомонтажу, SEO, графічного дизайну та роботи в соціальних мережах, варто подумати про те, щоб розвивати ці навички для роботи в цифровому маркетингу.



Цифровий маркетинг останніми роками теж дуже популярний / Фото freepik

5. Копірайтинг

Майже кожен бізнес потребує копірайтера, який може використовувати слова, фрази, слогани, речення та абзаци для продажу своїх продуктів та послуг. Завдання копірайтера полягає в тому, щоб спростити інформацію про товар або послугу та написати її в переконливій формі для вебсайтів, публікацій у блогах, пресрелізів, описів товарів, друкованих оголошень тощо, щоб привабити потенційних клієнтів.

6. Хмарні обчислення

Одна з найкращих кар'єрних навичок у сфері технологій, що приносить високий заробіток. Особи, які володіють навичками хмарних обчислень, можуть надавати важливі послуги, що включають розробку, модернізацію, ремонт і підтримку програмного забезпечення, яке працює в хмарі, а також бази даних, які його обслуговують. Люди, які володіють цією високооплачуваною навичкою, можуть працювати в різних областях, таких як технології, фінанси, охорона здоров'я тощо.

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Працюй над собою, удосконалюйся, виробляй нові професійні навички. Це дозволить тобі досягнути бажаних результатів і бути успішним не лише на основному місці праці.