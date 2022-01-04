У кожного з нас бували ситуації, коли геть зовсім не хочеться ані працювати, ані вилазити з-під ковдри. У певних ситуаціях це може бути простий прояв ліні, а в деяких – вигоряння. Останнє важливо виявити, адже це дозволить тобі почати працювати з проблемою, поки вона не перетворилася на катастрофу.

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Виявлення симптомів вигоряння допоможе точно відрізнити його від лінощів. Особливо це актуально тому, що більшість людей схильні списувати все на лінь та прокрастинацію. Але не все те лінь, що нею здається!

Як відрізнити вигоряння від ліні

1. Ти відчуваєш себе відключеним від усього

Вигоряння, на відміну від лінощів, характеризується формуванням у людини апатії та відключення від усього світу.

Це заважає знаходити стимул у повсякденному житті. Це ніби кожен день здається тобі передостаннім, але ти просто спостерігач, який не бере участі у процесі.



Ти відчуваєш апатію, коли переживаєш вигоряння / Фото Sasha Freemind

2. Нові відчуття

Коли людина досить лінива, цілком імовірно, що вона була такою усе своє життя.

Однак коли справа доходить до емоційного вигоряння, ти можеш перейти від великого ентузіазму й активності до почуття крайньої зневіри.

Ти завжди був розчарованим, чи це сталося нещодавно? Раніше тебе більше цікавили заняття, а тепер – ні? Спробуй простежити, наскільки довго та чому ти почуваєшся невмотивованим. Це дозволить виявити вигоряння.

3. Раніше ти відчував пристрасть

Відповідно до переднього пункту, якщо раніше ти був більш захоплений своєю діяльністю, а тепер щосили намагаєшся повернути собі пристрасть – у тебе вигоряння.

З іншого боку, якщо ти ніколи не проявляв особливого ентузіазму, можливо, ти просто ультраледачий. І з цим просто потрібно рахуватися.



У тебе раптово вивітрилася уся пристрасть / Фото Tom Morel

4. Перепади настрою та дратівливість

Якщо тебе важко зрозуміти, або ти відчуваєш особливу чутливість або дратівливість при перепадах настрою, це може бути ознакою вигоряння. Саме воно призводить до підвищення дратівливості, а також створює максимальне відчуття дискомфорту.

Псуються стосунки з друзями та рідними через твою надмірну й раптову агресивність? Не виключено, що ти зараз переживаєш гостру стадію вигоряння.

5. Ти віддаляєшся від усіх

Коли ти просто лінивий, твоя дружба й любовні узи, швидше за все, залишаються на тому ж рівні. Хоча ти можеш, наприклад, вирішити не йти на якусь вечірку або зустріч з колегами.

З іншого боку, з вигорянням ти, ймовірно, глибоко віддалишся від своїх близьких. Ба більше, ти можеш нехтувати і собою. Не турбуватися про правильне харчування, вправи, відпочинок.

6. На тебе чекають поступові зміни

Ще один спосіб відрізнити вигоряння від лінощів – поступовий прояв змін у твоїй особистості.

Тобто справа не в тому, що день у день ти відчуваєш себе невмотивованим і втомленим. А в тому, що поступово втрачаєш інтерес до деяких речей, які тобі раніше подобалися. І вже дуже скоро тобі складно буде виконувати навіть найпростіші завдання.



Ти перестаєш зважати на себе / Фото Ayesh Rathnayake

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Якщо ти вагаєшся, що тебе здолало – лінь чи вигоряння – зверни увагу на ознаки, які ми перелічили. Вони дозволять краще зрозуміти свій стан вже і зараз. А ще допоможе зробити перший крок назустріч своєму кращому самопочуттю.