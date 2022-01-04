У каждого из нас бывали ситуации, когда совсем не хочется ни работать, ни вылезать из-под одеяла. В определенных ситуациях это может быть простое проявление лени, а в некоторых – выгорание. Последнее важно обнаружить, ведь это позволит начать работать с проблемой, пока она не превратилась в катастрофу.

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Выявление симптомов выгорания поможет точно отличить его от лени. Особенно это актуально потому, что большинство людей склонны списывать все на лень и прокрастинацию. Но не все то лень, что ею кажется!

Как отличить выгорание от лени

1. Ты чувствуешь себя отключенным от всего

  • Выгорание, в отличие от лени, характеризуется формированием у человека апатии и отключения от всего мира.

Это мешает находить стимул в повседневной жизни. Это будто каждый день кажется тебе предпоследним, но ты просто наблюдатель, не участвующий в процессе.

Ты переживаешь апатию
Ты чувствуешь апатию, когда переживаешь выгорание / Фото Sasha Freemind

2. Новые ощущения

  • Когда человек достаточно ленив, вполне вероятно, что он был таким всю свою жизнь.
  • Однако когда дело доходит до эмоционального выгорания, ты можешь перейти от большого энтузиазма и активности к чувству крайнего уныния.

Ты всегда был разочарован, или это случилось недавно? Раньше тебя больше интересовали занятия, а теперь – нет? Попробуй проследить, насколько долго и почему ты чувствуешь себя немотивированным. Это позволит обнаружить выгорание.

3. Раньше ты испытывал страсть

Согласно переднему пункту, если раньше ты был более увлечен своей деятельностью, а теперь вовсю пытаешься вернуть себе страсть – у тебя выгорание.

С другой стороны, если ты никогда не проявлял особого энтузиазма, возможно, ты просто ультраленив. И с этим просто следует считаться.

Ты больше не чувствуешь страсти к тому, что тебе нравится
У тебя внезапно выветрилась вся страсть / Фото Tom Morel

4. Перепады настроения и раздражительности

Если тебя трудно понять или ты чувствуешь особую чувствительность или раздражительность при перепадах настроения, это может быть признаком выгорания. Именно оно приводит к повышению раздражительности, а также создает максимальное чувство дискомфорта.

  • Портятся отношения с друзьями и родными из-за твоей чрезмерной и внезапной агрессивности? Не исключено, что сейчас переживаешь острую стадию выгорания.

5. Ты удаляешься от всех

Когда ты просто ленив, твоя дружба и любовные узы, скорее всего, остаются на том же уровне. Хотя ты можешь, например, решить не идти на какую-нибудь вечеринку или встречу с коллегами.

  • С другой стороны, с выгоранием ты, вероятно, глубоко удалишься от своих близких. Более того, ты можешь пренебрегать и собой. Не беспокоиться о правильном питании, упражнениях, отдыхе.

6. Тебя ждут постепенные изменения

  • Еще один способ отличить выгорание от лености – постепенное проявление изменений в твоей личности.

То есть дело не в том, что изо дня в день ты чувствуешь себя немотивированным и уставшим. А в том, что постепенно теряешь интерес к некоторым вещам, которые тебе раньше нравились. И уж очень скоро тебе сложно будет выполнять даже самые простые задания.

Ты меньше беспокоишься о себе
Ты перестаешь считаться с собой / Фото Ayesh Rathnayake

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Если ты сомневаешься, что тебя преодолело – лень или выгорание – обрати внимание на перечисленные нам признаки. Они позволят лучше понять свое состояние уже и сейчас. А еще поможет сделать первый шаг навстречу своему лучшему самочувствию.