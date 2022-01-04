У каждого из нас бывали ситуации, когда совсем не хочется ни работать, ни вылезать из-под одеяла. В определенных ситуациях это может быть простое проявление лени, а в некоторых – выгорание. Последнее важно обнаружить, ведь это позволит начать работать с проблемой, пока она не превратилась в катастрофу.

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Выявление симптомов выгорания поможет точно отличить его от лени. Особенно это актуально потому, что большинство людей склонны списывать все на лень и прокрастинацию. Но не все то лень, что ею кажется!

Как отличить выгорание от лени

1. Ты чувствуешь себя отключенным от всего

Выгорание, в отличие от лени, характеризуется формированием у человека апатии и отключения от всего мира.

Это мешает находить стимул в повседневной жизни. Это будто каждый день кажется тебе предпоследним, но ты просто наблюдатель, не участвующий в процессе.



Ты чувствуешь апатию, когда переживаешь выгорание / Фото Sasha Freemind

2. Новые ощущения

Когда человек достаточно ленив, вполне вероятно, что он был таким всю свою жизнь.

Однако когда дело доходит до эмоционального выгорания, ты можешь перейти от большого энтузиазма и активности к чувству крайнего уныния.

Ты всегда был разочарован, или это случилось недавно? Раньше тебя больше интересовали занятия, а теперь – нет? Попробуй проследить, насколько долго и почему ты чувствуешь себя немотивированным. Это позволит обнаружить выгорание.

3. Раньше ты испытывал страсть

Согласно переднему пункту, если раньше ты был более увлечен своей деятельностью, а теперь вовсю пытаешься вернуть себе страсть – у тебя выгорание.

С другой стороны, если ты никогда не проявлял особого энтузиазма, возможно, ты просто ультраленив. И с этим просто следует считаться.



У тебя внезапно выветрилась вся страсть / Фото Tom Morel

4. Перепады настроения и раздражительности

Если тебя трудно понять или ты чувствуешь особую чувствительность или раздражительность при перепадах настроения, это может быть признаком выгорания. Именно оно приводит к повышению раздражительности, а также создает максимальное чувство дискомфорта.

Портятся отношения с друзьями и родными из-за твоей чрезмерной и внезапной агрессивности? Не исключено, что сейчас переживаешь острую стадию выгорания.

5. Ты удаляешься от всех

Когда ты просто ленив, твоя дружба и любовные узы, скорее всего, остаются на том же уровне. Хотя ты можешь, например, решить не идти на какую-нибудь вечеринку или встречу с коллегами.

С другой стороны, с выгоранием ты, вероятно, глубоко удалишься от своих близких. Более того, ты можешь пренебрегать и собой. Не беспокоиться о правильном питании, упражнениях, отдыхе.

6. Тебя ждут постепенные изменения

Еще один способ отличить выгорание от лености – постепенное проявление изменений в твоей личности.

То есть дело не в том, что изо дня в день ты чувствуешь себя немотивированным и уставшим. А в том, что постепенно теряешь интерес к некоторым вещам, которые тебе раньше нравились. И уж очень скоро тебе сложно будет выполнять даже самые простые задания.



Ты перестаешь считаться с собой / Фото Ayesh Rathnayake

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