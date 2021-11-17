Як відростити красиві та пишні вуса у цей Movember: 3 прості кроки

Відрощування вусів у листопаді може врятувати життя. Принаймні з цією ідеєю з'явився Movember 18 років тому. Ця міжнародна благодійна акція фінансує понад 1250 дослідницьких програм по всьому світу, пов'язаних з різними аспектами психічного та фізичного здоров'я чоловіків. Зокрема рак простати та яєчок, малорухливий спосіб життя або профілактика суїцидів.

Movember також спрямований на те, щоб суспільство усвідомило важливість ранньої діагностики. Адже саме вона є ключем до успіху. Якщо і ти вирішив долучитися до цієї акції, то лови кілька порад, як виростити пишні та красиві вуса, які, власне, є символом цієї акції.

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1. Вибери ідеальну форму

Сезар Парра, директор перукарні Homine Madrid у лондонському стилі, підтверджує, що вуса, які в тренді цієї осені, – пірамідальні, дещо поголені у центральній частині та поступово опускаються до краю губи.



Варто вибрати форму, яка личитиме тобі / Фото Gavin Allanwood

Вони не дуже товсті, не скочуються по губах і відмінно виглядають. Є також тенденція до вусів англійського стилю або аристократичних. Вони більш щільні, ніж раніше та виведені в кривизну на кінчику. І beardstache – поєднання бороди та вусів, в яких борода значно опущена,

– додає він.

2. Потурбуйся про догляд

Щоб вуса виглядали так, ніби ти щойно вийшов з барбершопу, вдома потрібен мінімальний догляд. Для цього тобі знадобляться ножиці з прямими лезами та гребінець з дрібними зубчиками. Усе для того, щоб розчісувати та підстригати неслухняне волосся. Особливо з боків, які безконтрольно ростуть та можуть зіпсувати твій зовнішній вигляд.

Експерти сперечаються: робити це, коли вуса мокрі, чи сухі. Тут уже методом проб ти виявиш сам, як рослинність на твоєму обличчі себе поводить під час догляду.

3. Додай трохи експериментів

Вуса середньої та короткої довжини дають мало можливостей для творчості. А от довгі та густі вуса дозволяють експериментувати та грати як з формою, так і з обробкою.



Пишні та густі вуса дозволяють експериментувати / Фото Gursimrat Ganda

Якщо це твій випадок, то варто придбати спеціальний віск для вусів. За його допомогою можна, наприклад, підняти кінчики вусів. Так ти нагадуватимеш Сальвадора Далі. Для цього необхідно нанести невелику кількість продукту між великим і вказівним пальцями та рівномірно пройтися ними по тих ділянках, яким ти хочеш надати форму.

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До кінця листопада залишилося ще трохи часу. А це означає, що у тебе є можливість не лише долучитися до Movember, а й відростити густі та красиві вуса. То чом би не почати уже сьогодні?