Movember также направлен на то, чтобы общество осознало важность ранней диагностики. Ведь именно она является ключом к успеху. Если и ты решил присоединиться к этой акции, то лови несколько советов, как вырастить пышные и красивые усы, которые, собственно, символ этой акции.

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1. Выбери идеальную форму

Сезар Парра, директор парикмахерской Homine Madrid в лондонском стиле, подтверждает, что усы, которые в тренде этой осенью – пирамидальные, несколько выбриты в центральной части и постепенно опускаются до края губы.



Стоит выбрать форму, которая подходит тебе / Фото Gavin Allanwood

Они не очень толстые, не скатываются по губам и отлично смотрятся. Есть также тенденция к усам английского стиля или аристократическим. Они более плотные, чем раньше, и выведены в кривизну на кончике. И beardstache – сочетание бороды и усов, в которых борода значительно опущена,

– добавляет он.

2. Позаботься об уходе

Чтобы усы выглядели так, будто ты только что вышел из барбершопа, дома нужен минимальный уход. Для этого тебе понадобятся ножницы с прямыми лезвиями и расческа с мелкими зубчиками. Все для того, чтобы расчесывать и подстригать непослушные волосы. Особенно по сторонам, которые бесконтрольно растут и могут испортить внешний вид.

Эксперты спорят: делать это, когда усы мокрые или сухие. Здесь уже методом проб ты обнаружишь сам, как растительность на твоем лице себя ведет во время ухода.

3. Добавь немного экспериментов

Усы средней и короткой длины дают мало возможностей для творчества. А вот длинные и густые усы позволяют экспериментировать и играть как с формой, так и с отделкой.



Пышные и густые усы позволяют экспериментировать / Фото Gursimrat Ganda

Если это твой случай, то стоит купить специальный воск для усов. С его помощью можно, например, приподнять кончики усов. Так ты будешь напоминать Сальвадора Дали. Для этого необходимо нанести небольшое количество продукта между большим и указательным пальцами и равномерно пройтись по тем участкам, которым ты хочешь придать форму.

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