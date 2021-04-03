Як витрачати на роботу менше часу без втрати її якості

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Тобі подобається твоя робота, але відчуваєш брак часу? Хотів би якось це виправити – зменшити кількість часу, витраченого на роботу, але не втратити у якості?
Як це зробити – радить віцепрезидент із маркетингу й розвитку бізнесу компанії кадрового супроводу O.C.Tanner Девід Штурт. Далі – кілька корисних думок із його книги "Great Work. How to Make a Difference People Love".
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Пам'ятай, що головний критерій оцінки твоєї ефективності – результат, а не показна робота з язиком на бороді. А тому:
Фахівець дав поради, як працювати ефективніше – просто зверни на них увагу / Фото unsplash
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