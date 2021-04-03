Тебе нравится твоя работа, но чувствуешь нехватку времени? Хотел бы как-то это исправить – уменьшить количество времени, потраченного на работу, но не потерять в качестве?

Как это сделать – советует вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса компании кадрового сопровождения O.C.Tanner Дэвид Штурт. Далее – несколько полезных мыслей из его книги "Great Work. How to Make a Difference People Love".

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Помни, что главный критерий оценки твоей эффективности – результат, а не показная работа в поте чела. А потому:

Отключи

Отключи телефон и соцсети. Отключи даже рабочие чаты (те, которые "рабочие" – уверены, ты знаешь, о чем мы).

"Если хотите быстро и эффективно справиться с важной задачей, вытащите из розетки фейсбук".



Специалист дал советы, как работать эффективнее – просто обрати на них внимание / Фото unsplash

Предел

Ограничь себя выполнение задач определенными сроками. Ставь себе дедлайны.

"Задай себе срок выполнения дела и придерживайся его, даже если придется отказаться от еды и сна".

Научись

Научись работать быстрее. Например, если ты печатаешь – пользуйся горячими клавишами и комбинациями.

Научись не нырять в электронное общение, если все нюансы можно уточнить вживую.