Тобі подобається твоя робота, але відчуваєш брак часу? Хотів би якось це виправити – зменшити кількість часу, витраченого на роботу, але не втратити у якості?

Як це зробити – радить віцепрезидент із маркетингу й розвитку бізнесу компанії кадрового супроводу O.C.Tanner Девід Штурт. Далі – кілька корисних думок із його книги "Great Work. How to Make a Difference People Love".

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Пам'ятай, що головний критерій оцінки твоєї ефективності – результат, а не показна робота з язиком на бороді. А тому:

Виключи

Відключи телефон і соцмережі. Відключи навіть робочі чати (ті, котрі "робочі" – впевнені, ти знаєш, про що ми).

"Якщо хочете швидко й ефективно впоратися з важливим завданням, витягніть з розетки фейсбук".



Фахівець дав поради, як працювати ефективніше – просто зверни на них увагу / Фото unsplash

Обмеж

Обмеж собі виконання завдань певними термінами. Став собі дедлайни.

"Визнач собі термін виконання справи і дотримайся його, навіть якщо доведеться відмовитися від їжі і сну".

Навчися

Навчися працювати швидше. Наприклад, якщо ти друкуєш – користуйся гарячими клавішами і комбінаціями.

Наприклад, якщо ти друкуєш – користуйся гарячими клавішами і комбінаціями. Навчися не поринати в електронне спілкування, якщо всі нюанси можна уточнити наживо.

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