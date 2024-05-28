Кеті Флауерс, котра працює моделлю і тренером з питань стосунків, каже, що фальшивий оргазм надзвичайно поширений серед жінок. Водночас вона вважає, що це може стати смертельним ударом для стосунків.

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Як виявити, що оргазм не справжній

В основі будь-яких значущих стосунків лежить фундамент чесності та вразливості. Фальшиві оргазми не лише руйнують цей фундамент, але й увічнюють цикл нерозуміння і незадоволення,

– зазначила Флауерс.

Звернімо увагу, що 46% опитаних жінок стверджують, що регулярно імітують оргазм зі своїми чоловіками. Але Флауерс каже, що є кілька способів, які допоможуть кмітливим чоловікам зрозуміти, коли це відбулося насправді.

По-перше, не звертати уваги на кінематографічні стогони або крики. Експертка стверджує, що почервонілі щоки й усмішка – значно тонші та чесніші ознаки справжнього оргазму.

"Справжнє задоволення відзначається автентичністю і спонтанністю. Шукайте (ці ознаки – Men 24), які сигналізують про природний і незапланований досвід", – пояснила вона.

Крім того, за словами Флауерс, зоровий контакт є ключовим.

Тренерка зі стосунків стверджує, що партнерка, яка перебуває на стадії кульмінації, швидше за все, дасть невербальні сигнали очима, ніж будь-який словесний зворотний зв'язок, який може бути неправдивим.



Важливо отримувати задоволення від самого процесу / Фото freepik

Зверни увагу на інтуїцію

Нарешті, Флауерс вважає, що якщо чоловік має передчуття, що його жінка насправді не досягає оргазму, він, ймовірно, має рацію.

Не варто недооцінювати силу своєї інтуїції. Якщо щось не так, то, ймовірно, так воно і є. Довіряйте інтуїції. Довіртеся своїм інстинктам, які направлять вас до справжніх моментів насолоди,

– пояснює експертка.

Однак, якщо хлопець відчуває, що його жінка не досягає кульмінації, важливо, щоб він не розчаровувався. Натомість, за словами Флауерс, розв'язання цієї проблеми може призвести до більшої комунікації з партнеркою, що принесе свої дивіденди у спальні.

"Справжня близькість – це зв'язок, а не продуктивність. Зосередьтеся на побудові глибшого зв'язку з партнером і насолоджуйтеся спільним досвідом", – стверджує вона.

Також Флауерс підкреслює, що знання – сила. І що розуміння складнощів людської сексуальності може допомогти тобі орієнтуватися в інтимних зустрічах з упевненістю.

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Як ми неодноразово наголошували, робити акцент лише на досягненні оргазму – помилка. Краще зосередити свою увагу на задоволенні. Тут і зараз. Це значно важливіше!

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