Головоломки дозволяють нам вмикати уяву, виходити за рамки свого звичайного способу думати. А ще ти просто можеш перевірити свою інтуїцію. Спочатку ми покажемо тобі саму головоломку. Уважно розглянь її та спробуй визначити для себе, хто на зображенні – керівник.

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Потрібно визначити боса



Визнач на головоломці справжнього боса / Ілюстрація Brain Puzzles

Зауважимо, що цю головоломку розробили як розумовий виклик. З її допомогою можна оцінити свій інтелект. Так, на зображенні можна побачити трьох людей, котрі перебувають в офісі. Постав собі питання "Хто тут бос?" та спробуй на нього відповісти.

Гайда уважніше вивчати простір в офісі. Перша людина звертається до двох інших у кімнаті, стоячи поруч зі столом боса. Друга людина щось обмірковує, сидячи навпроти за столом. Стоїть і звертає увагу на першу людину третя особа.

Хто ж із них справжній бос? Рішення приховане в самому офісі. Ти повинен побачити одну річ, яка зайва. Точніше ту, яка дозволяє зрозуміти, що бос – не той, хто може здатися, на перший погляд.

Зверни увагу на персонажа за столом боса. Чи бачиш ти щось, що викликає у тебе підозри? А що ти думаєш щодо другого персонажа? Які міркування в тебе викликає третій? Ну що, готовий дізнатися правильну відповідь?

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Хто справжній бос

Отже, справжнім босом у нашому випадку є персонаж номер три. Якщо ти відгадав, що це саме він, то вітаємо. У тебе хороший рівень IQ. Що ж видало його? А піджак, який висить на спинці крісла. Так, на першому герої він і так є. Другому герою піджак не личитиме. А третій його просто зняв.



Ось, хто справжній бос на головоломці / Ілюстрація Brain Puzzles