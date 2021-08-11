Як правильно вмиватися чоловікові: 3 помилки, яких припускається більшість

Здавалося б, немає нічого простішого: просто вмикаєш воду та вмиваєшся. Але, як свідчить практика, більшість чоловіків роблять це максимально неправильно. Розповідаємо тобі про поширені помилки під час вмивання. Не роби так більше!

Кожному чоловікові обов'язково слід уникати цих трьох помилок, щоб ефективно очистити шкіру. Якщо все правильно робити, то ти матимеш свіжіший зовнішній вигляд, а також приваблюватимеш більше красунь навколо!

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Помилки під час умивання, яких припускаються чоловіки

Вмиваєшся без засобів

Багато чоловіків цінують простий рутинний догляд (з використанням якомога меншої кількості засобів для догляду). Але якщо ти обійдешся без очищувача, ти зробиш велику помилку.

Вода сама по собі не може надійно позбавити шкіру від бруду, шкірного сала та відмерлих клітин.

Тож просто вмивання водою може стати причиною виникнення проблем зі шкірою. Про це варто пам'ятати, якщо ти не хочеш потім витрачатися на походи до косметолога.



Просто вода не зможе змити весь бруд зі шкіри обличчя / Фото Unsplash

Використовуєш мило замість гелю для вмивання

Ще гірше, ніж взагалі не використовувати гель для вмивання, – використовувати класичне мило. Це максимально висушує шкіру. Також через високий рівень pH це може ушкоджувати природний захист. А ще використання мила стає причиною відчуття напруги та дискомфорту.

Після вмивання милом може виникати подразнення, почервоніння, запалення та прищі.

Витираєш обличчя насухо

Якщо після очищення витерти шкіру насухо, почервоніння неминуче. Найкраще – промокнути шкіру рушником, призначеним лише для обличчя.

Що стосується рушника, то варто розуміти, що для обличчя обов'язково має бути окремий. А ще він завжди має бути свіжим і чистим. В інакшому випадку бактерії, які на ньому розмножуються, можуть стати причиною появи проблем зі шкірою.



Після вмивання промокни обличчя рушником, а не витирай його насухо / Фото Unsplash

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Позбудься цих звичок, щоб зробити догляд за шкірою обличчя правильним. Це дозволить не лише завжди мати свіжий вигляд, а й почуватися впевненішим, адже твоя шкіра буде сяяти.