Зовсім не обов'язково купувати дорогі засоби для догляду за обличчям, щоб виглядати трішки молодшим. Men 24 знає кілька перевірених способів, які дозволять тобі візуально омолодитися. Візьми на озброєння!

До твоєї уваги дешеві (читай безкоштовні) способи зробити себе візуально молодшим. Тож мотай на вус поради від Men 24, щоб відняти від свого справжнього віку кілька років!

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1. Сполосни обличчя теплою водою

За словами дерматолога Джеффрі Дженескі, бризки теплої води мають свої переваги для шкіри обличчя. Тепло сприяє виділенню шкірного сала. Таким чином тобі вдасться позбутися зайвого блиску на чолі. Але тут потрібно бути обережним, адже надто гаряча вода може пересушити шкіру.



Тепла вода дозволить позбутися зайвого блиску на чолі / Фото istock

2. Масажуй обличчя

Дерматолог рекомендує очищати обличчя двічі на день. Також варто масувати шкіру зверху вниз протягом хвилини, щоб видалити зайвий бруд. Коли ти масуєш шкіру, ти також запускаєш вироблення колагену, що робить твою шкіру свіжішою та повертає їй природне сяйво.

3. Крижане занурення

Цей прийом може бути не надто приємним, але він однозначно принесе користь твоїй шкірі. Занурення обличчя у крижану воду дозволяє підтягнути шкіру, а також стимулювати кровообіг. Це дозволить тобі мати кращий вигляд практично відразу ж.



Крижана вода сприяє покращенню кровообігу, а також підтягує шкіру / Фото shutterstock

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4. Доглядай за шкірою

Якщо вона у тебе схильна до жирності – спробуй приборкати зайве виділення шкірного жиру. Суху шкіру ж потрібно регулярно зволожувати, щоб вона не тріскала та не ставала грубою. Тут ми більше розповіли про визначення типу шкіри, тож гайда розбиратися.

5. Тренуй обличчя

Усі 57 м'язів обличчя та шиї потребують регулярної фізичної активності. Тож не лінуйся робити гімнастику обличчя. Стосовно гусячих лапок у кутиках очей – їх боятися не треба. Вони свідчать про те, що ти багато та щиро усміхаєшся. А це надзвичайно сильно подобається дівчатам!



Можеш починати кожен ранок з гімнастики для обличчя / Фото pexels

Користуйся нашими порадами, щоб завжди виглядати свіжим і бадьорим. А ще пам'ятай про загальний зовнішній вигляд. Представниці прекрасної половини людства не надто полюбляють нечупар. Тож не будь таким!

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