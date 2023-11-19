Ми всі знаємо, що ввічлива і тактовна відповідь може розрядити напружену ситуацію. Ось п'ять фраз, які допоможуть тобі ввічливо обеззброїти грубіяна.

Варте уваги Яскраве переосмислення класики: такий Negroni ви ще не пробували

1. "Я ціную вашу точку зору"

Відповідаючи на грубість визнанням точки зору іншої людини, ти можеш непомітно змінити тон розмови. Висловлюючи вдячність за точку зору співрозмовника, ти демонструєш повагу до його думок, не обов'язково погоджуючись з ними. Це може відкрити двері до конструктивнішого діалогу.

Приклад: "Я ціную вашу точку зору на це питання. Спробуймо краще зрозуміти погляди один одного".

2. "Я перепрошую, якщо справив неправильне враження"

Ввічливість часто передбачає розрядку напруги без ескалації конфлікту. Якщо хтось негативно інтерпретує твої дії чи слова, вибачення за ненавмисне непорозуміння може допомогти полегшити ситуацію. Це демонструє смиренність і готовність пояснити свої наміри.

Приклад: "Я перепрошую, якщо мої слова були сприйняті не так, як я хотів. Я точно не хотів нікого образити".



Будь ввічливим, спілкуючись з грубіянами / Фото freepik

3. "Дозвольте мені розглянути вашу точку зору"

Демонстрація відкритості до ідей іншої людини, навіть якщо вони були висловлені в грубій формі, може сприяти більш конструктивній розмові. Висловлюючи готовність розглянути точку зору співрозмовника, ти сигналізуєш, що цінуєш його внесок і відкритий до пошуку спільної мови.

Приклад: "Я ціную ваш внесок. Дозвольте мені обміркувати вашу точку зору, і ми зможемо обговорити, як рухатися далі".

4. "Я розумію, що це може розчарувати"

Визнання розчарування або проблем іншої людини демонструє емпатію. Визнаючи її почуття, ти показуєш, що ти налаштований на її емоції і не відкидаєш її занепокоєння, навіть якщо вони були висловлені в грубій формі.

Приклад: "Я розумію, що ця ситуація може розчаровувати. Попрацюймо разом, щоб знайти рішення, яке влаштує нас обох".



Визнавай проблеми свого співрозмовника / Фото yanalya

5. "Чи можемо ми знайти золоту середину?"

Пропонуючи спільний підхід, ти запрошуєш співрозмовника долучитися до розв'язання проблеми, а не зосереджуватися на грубості. Пропонуючи золоту середину, ти демонструєш готовність йти на компроміс і шукати рішення разом.

Приклад: "Здається, ми маємо різні точки зору. Чи можемо ми разом знайти компромісне рішення, яке задовольнить обидві сторони?"

Читай також Усе навпаки: руйнуємо 5 міфів про те, що робить тебе привабливим

Скористайся цими порадами. Нехай вони допоможуть тобі впоратися з грубіянами, які можуть траплятися на твоєму шляху.