У першу шлюбну ніч потрібно не лише підібрати відповідну спідню білизну, а також потурбуватися про романтичну атмосферу. А ще варто приборкати нарешті хвилювання. Допоможуть тобі у цьому наші поради.

Варте уваги Національний день журавлини: круті коктейлі, на які надихнула ця ягода

1. Збагни, що це буде інший досвід

Ви могли займатися сексом десятки разів до одруження, але саме у першу шлюбну ніч на вас очікують зовсім інші відчуття. Тож найкраще, що ви можете зробити удвох, – розслабитися й отримувати задоволення.

Пам'ятай про те, що переживання можуть дещо зіпсувати романтику. Але на цьому не варто зациклюватися. Насолоджуйтеся один одним. Цього достатньо.



Варто розуміти, що на вас очікує інший сексуальний досвід / Фото We-Vibe Toys

2. Спілкуйтеся

Ми не втомлюємося нагадувати тобі про важливість спілкування. У темі сексу немає НІЧОГО такого, що мало б викликати у тебе відчуття сорому. Саме ж обговорення дозволить зробити цей процес максимально приємним.

Спитай її, як вона хоче зайнятися сексом у першу шлюбну ніч. Слідкуй за реакціями її тіла. Усе це позитивно вплине на відчуття та подарує неабияке задоволення.

3. Вмій чекати

Важливо також розуміти, що ти збуджуєшся за лічені секунди. У жінок цей процес відбувається інакше. Тож тобі знадобиться трохи часу, щоб розслабити її та розігріти.

Пам'ятай про те, що у день весілля вона неабияк переживає. Тож може бути таке, що вона буде не надто налаштована на секс. Не тисни на неї та прояви розуміння.

4. Будь терплячим

Не вимагай ані від себе, ані від своєї коханої надто багато. Чим більше ти хотітимеш, тим вищим буде ступінь розчарування, якщо щось піде не за планом. Будь готовим до того, що після гуляння у вас може виникнути бажання піти спати. А про секс узагалі ніхто і думати не захоче.

Якщо ж ви хочете продовжити святкування у спальні, то спробуйте віддатися пристрасті й отримувати задоволення від того, чим займаєтеся.



Проявляй терпіння та не поспішай / Фото Bruno van der Kraan

5. Якщо вона незаймана

Цілком нормально, що твоя кохана незаймана. І що ви хочете зробити першу шлюбну ніч ще особливішою. Але тут варто розуміти вищий градус відповідальності. Будь турботливим і максимально ніжним. Не тисни на неї та не змушуй робити те, чого вона не хоче.

Зроби усе можливе для того, щоб її перший секс не відштовхнув її від цього приємного заняття. Ти зможеш це зробити. Ми в тебе віримо!

Це цікаво Не лише кава в ліжко: ранкові ритуали, які допоможуть зміцнити стосунки

Секс у першу шлюбну ніч повинен бути особливим. Тож зроби усе можливе для того, щоб він запам'ятався... але лише з хорошої сторони. Насолоджуйтеся процесом і пам'ятайте про те, що не буває правильного або неправильного сексу. Головне – відчувати партнера й отримувати задоволення.