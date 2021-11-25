В первую брачную ночь нужно не только подобрать подходящее нижнее белье, а также позаботиться о романтической атмосфере. А еще стоит обуздать наконец волнение. Помогут тебе в этом советы.

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1. Пойми, что это будет другой опыт

Вы могли заниматься сексом десятки раз до бракосочетания, но именно в первую брачную ночь вас ожидают совсем другие ощущения. Итак, самое лучшее, что вы можете сделать вдвоем, – расслабиться и получать удовольствие.

Помни, что переживания могут несколько испортить романтику. Но на этом не стоит зацикливаться. Наслаждайтесь друг другом. Этого достаточно.



Стоит понимать, что вас ожидает другой сексуальный опыт / Фото We-Vibe Toys

2. Общайтесь

Мы не устаем напоминать тебе о важности общения. В теме секса нет НИЧЕГО такого, что должно вызвать у тебя чувство стыда. Само же обсуждение позволит сделать этот процесс максимально приятным.

Спроси ее, как она хочет заняться сексом в первую брачную ночь. Следи за реакциями ее тела. Все это положительно повлияет на чувства и подарит большое удовольствие.

3. Умей ждать

Важно также понимать, что ты возбуждаешься за считанные секунды. У женщин этот процесс происходит по-другому. Тебе понадобится немного времени, чтобы расслабить ее и разогреть.

Помни, что в день свадьбы она очень переживает. Так что может быть такое, что она будет не слишком настроена на секс. Не жми на нее и прояви понимание.

4. Будь терпеливым

Не требуй ни от себя, ни от своей возлюбленной слишком много. Чем больше ты будешь хотеть, тем выше будет степень разочарования, если что-то пойдет не по плану. Будь готов к тому, что после гуляния у вас может возникнуть желание уйти спать. А о сексе вообще никто и думать не захочет.

Если же вы хотите продолжить празднование в спальне, то попробуйте отдаться страстям и получать удовольствие от того, чем занимаетесь.



Проявляй терпение и не спеши / Фото Bruno van der Kraan

5. Если она девственница

Вполне нормально, что твоя возлюбленная девственница. И что вы хотите сделать первую брачную ночь еще более особенной. Но здесь следует понимать более высокий градус ответственности. Будь заботливым и максимально нежным. Не дави на нее и не заставляй делать то, чего она не хочет.

Сделай все возможное, чтобы ее первый секс не оттолкнул ее от этого приятного занятия. Ты сможешь это сделать. Мы в тебя верим!

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