В первую брачную ночь нужно не только подобрать подходящее нижнее белье, а также позаботиться о романтической атмосфере. А еще стоит обуздать наконец волнение. Помогут тебе в этом советы.
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1. Пойми, что это будет другой опыт
Вы могли заниматься сексом десятки раз до бракосочетания, но именно в первую брачную ночь вас ожидают совсем другие ощущения. Итак, самое лучшее, что вы можете сделать вдвоем, – расслабиться и получать удовольствие.
- Помни, что переживания могут несколько испортить романтику. Но на этом не стоит зацикливаться. Наслаждайтесь друг другом. Этого достаточно.
Стоит понимать, что вас ожидает другой сексуальный опыт / Фото We-Vibe Toys
2. Общайтесь
Мы не устаем напоминать тебе о важности общения. В теме секса нет НИЧЕГО такого, что должно вызвать у тебя чувство стыда. Само же обсуждение позволит сделать этот процесс максимально приятным.
- Спроси ее, как она хочет заняться сексом в первую брачную ночь. Следи за реакциями ее тела. Все это положительно повлияет на чувства и подарит большое удовольствие.
3. Умей ждать
Важно также понимать, что ты возбуждаешься за считанные секунды. У женщин этот процесс происходит по-другому. Тебе понадобится немного времени, чтобы расслабить ее и разогреть.
- Помни, что в день свадьбы она очень переживает. Так что может быть такое, что она будет не слишком настроена на секс. Не жми на нее и прояви понимание.
4. Будь терпеливым
Не требуй ни от себя, ни от своей возлюбленной слишком много. Чем больше ты будешь хотеть, тем выше будет степень разочарования, если что-то пойдет не по плану. Будь готов к тому, что после гуляния у вас может возникнуть желание уйти спать. А о сексе вообще никто и думать не захочет.
- Если же вы хотите продолжить празднование в спальне, то попробуйте отдаться страстям и получать удовольствие от того, чем занимаетесь.
Проявляй терпение и не спеши / Фото Bruno van der Kraan
5. Если она девственница
Вполне нормально, что твоя возлюбленная девственница. И что вы хотите сделать первую брачную ночь еще более особенной. Но здесь следует понимать более высокий градус ответственности. Будь заботливым и максимально нежным. Не дави на нее и не заставляй делать то, чего она не хочет.
- Сделай все возможное, чтобы ее первый секс не оттолкнул ее от этого приятного занятия. Ты сможешь это сделать. Мы в тебя верим!
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Секс в первую брачную ночь должен быть особенным. Так что сделай все возможное для того, чтобы он запомнился... но только с хорошей стороны. Наслаждайтесь процессом и помните, что не бывает правильного или неправильного секса. Главное – чувствовать партнера и получать удовольствие.