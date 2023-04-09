Не хочеться викидати, розуміємо. Важко прощатися – але вже давно час! Іноді треба робити детокс гардероба – це справді ефективний процес. Експерти зі стилю сформулювали кілька порад, як усе організувати.
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Як правильно упорядковувати гардероб: поради фахівців
Суть у тому, щоб бути розумним із тим, що ти купуєш, і менше накопичувати. Далі – 8 конкретних кроків, які ти можеш зробити.
- Крок 1 – впорядковуй гардероб раз на рік. Роби його повну ревізію, і прощайся з речима, які тобі більше не потрібні.
- Крок 2 – продавай або віддавай. Можливо, варто попрощатися з усім, що ти купив із примхи чи імпульсу і взагалі не носив? То віддай ці речі комусь, кому вони будуть справді подобатися, або кому вони будуть потрібніші.
- Крок 3 – вічні речі потрібні. Одяг зі спогадами – це не є погано, а зберігати те, що любиш – нормально, але: ці речі ти маєш вдягати, ходити в них, і вони повинні мати гідний вигляд.
- Крок 4 – незамінна основа. Тобто, будувати свій гардероб треба від найпростіших речей – ідеальних футболок, тонкого трикотажу, білих сорочок, джинсів, що пасують твоїй фігурі та смаку. Гарно пошиті пальта, костюми та піджаки будуть слугувати тобі довгі роки, а від них можна відштовхуватися, обираючи інші речі.
Не носиш – віддавай, носиш – доглядай / Фото drobotdean@freepik
- Крок 5 – інвестуй у пошиття. Одяг на замовлення – чудовий напрям для інвестування твоїх грошей. Але обирай речі, які витримають випробування часом і трендами. Якщо хочеш, щоб твій гардероб не залежав від сезону, уникай фасонів або речей, які, як ти знаєш із досвіду, набриднуть через сезон чи два.
- Крок 6 – розумій своє взуття. Тобі треба мати правильні туфлі, які пасуватимуть до всього, білі кросівки, масивні черевики, які допоможуть пережити прохолодну пору року, і, нарешті, формальне взуття для кожного чоловіка і на будь-який випадок – від мокасинів до оксфордів.
- Крок 7 – розумій, що тобі пасує. Детоксикація і створення ідеального гардероба – це пошук речей, які відповідають твоєму життю й особистому стилю. Речей, які ти будеш любити так само сильно в наступні сезони й роки, як і сьогодні.
- Крок 8 – догляд дуже важливий. Якщо ти інвестуєш у якісні тканини та позачасовий дизайн, переконайся, що також добре доглядаєш за своїм одягом і взуттям – це подовжить їхнє життя. Безвідносно, чи це мовиться про ремонт, чи про найпростіше дотримання порад з етикетки.