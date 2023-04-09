Не хочеться викидати, розуміємо. Важко прощатися – але вже давно час! Іноді треба робити детокс гардероба – це справді ефективний процес. Експерти зі стилю сформулювали кілька порад, як усе організувати.

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Як правильно упорядковувати гардероб: поради фахівців

Суть у тому, щоб бути розумним із тим, що ти купуєш, і менше накопичувати. Далі – 8 конкретних кроків, які ти можеш зробити.

Крок 1 – впорядковуй гардероб раз на рік. Роби його повну ревізію, і прощайся з речима, які тобі більше не потрібні.

Роби його повну ревізію, і прощайся з речима, які тобі більше не потрібні. Крок 2 – продавай або віддавай. Можливо, варто попрощатися з усім, що ти купив із примхи чи імпульсу і взагалі не носив? То віддай ці речі комусь, кому вони будуть справді подобатися, або кому вони будуть потрібніші.

Можливо, варто попрощатися з усім, що ти купив із примхи чи імпульсу і взагалі не носив? То віддай ці речі комусь, кому вони будуть справді подобатися, або кому вони будуть потрібніші. Крок 3 – вічні речі потрібні. Одяг зі спогадами – це не є погано, а зберігати те, що любиш – нормально, але: ці речі ти маєш вдягати, ходити в них, і вони повинні мати гідний вигляд.

Одяг зі спогадами – це не є погано, а зберігати те, що любиш – нормально, але: ці речі ти маєш вдягати, ходити в них, і вони повинні мати гідний вигляд. Крок 4 – незамінна основа. Тобто, будувати свій гардероб треба від найпростіших речей – ідеальних футболок, тонкого трикотажу, білих сорочок, джинсів, що пасують твоїй фігурі та смаку. Гарно пошиті пальта, костюми та піджаки будуть слугувати тобі довгі роки, а від них можна відштовхуватися, обираючи інші речі.



Не носиш – віддавай, носиш – доглядай / Фото drobotdean@freepik