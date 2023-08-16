У всіх стосунках є хороші і погані моменти, проблеми можуть виникати з багатьох причин, і їх потрібно долати. Але не існує чарівного рішення або єдиного способу, який може усунути все. Для цього потрібно докласти трохи зусиль і мати "набір інструментів", які можуть змінити ситуацію на краще.

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Однозначно не варто ставити хрест на стосунках при перших ознаках неприємностей. Проблеми – це можливість вчитися, рости і вирішити, чи варті стосунки того, щоб за них боротися. І якщо так, то діяти і робити правильні кроки, щоб знайти вихід.

Можуть бути проблеми, які неможливо вирішити, але є й такі, які можна легко виправити, і які, якщо ви з них вийдете, можуть дати вам міцніші та стабільніші стосунки.

6 інструментів для порятунку стосунків

Спілкування та прозорість

Ти нічого не досягнеш, якщо не навчишся спілкуватися, просити про те, чого хочеш або потребуєш, висловлювати свої сумніви, побоювання або побажання щодо стосунків, і якщо не говорити про проблеми, вони не зникнуть.

Ти повинен бути чітким і конкретним, говорити про конкретні речі, пропонувати рішення і намагатися бути дуже прозорими, щоб не залишати "прихованими" речі, які з часом можуть погіршитися.

Рефлексивне слухання

Психологи і сексологи доктор Пеппер Шварц і доктор Джессі Гріффін написали в CBNC Make It, що, з їхнього досвіду, одним з найважливіших інструментів, який може допомогти врятувати і відновити стосунки, є рефлексивне слухання.

Це означає слухати так, щоб інша людина відчувала, що її почули і визнали, встановлювати зоровий контакт, відкривати розмову, дозволяти людині говорити і говорити те, що їй потрібно. А ще розуміти, що відчуває інша людина, визнавати і просити вибачення, якщо це необхідно, а потім разом зосередитися на розв'язанні проблеми.

Мови любові

У кожної людини своя "мова любові", а це означає, що вони можуть по-різному виражати прихильність, любов і захоплення. Важливо розуміти, якою є мова кожної людини і якими маленькими знаками чи деталями вона її виражає, щоб зрозуміти, чого вона потребує.



Варто розуміти мову кохання кожного з вас / Фото pikisuperstar

Це може допомогти кожній людині усвідомити, що її партнер відрізняється від неї, і що це зовсім не погано, коли він виражає себе по-своєму, і що це може бути використано для зміцнення зв'язку між ними.

Визнай і загладь свою провину

Коли виникають проблеми або сварки, вам також потрібно визнати провину один одного, роль, яку кожен з вас відіграв у ситуації, і дії, які могли спричинити шкоду або проблему.

Але мова йде не просто про визнання, а про прагнення загладити свою провину через чесне вибачення і пропозиції виправити те, що сталося, і знайти вихід з поганої ситуації.

Правило незручного мовчання

Це правило, яке нібито використовують багато керівників у своїх компаніях. Воно полягає в тому, що коли хтось тобі щось говорить, робить пропозицію, ставить запитання або коментує, ти не повинен відповідати одразу, а взяти кілька секунд, щоб трохи подумати.

Правило незручного мовчання допомагає зробити відповіді менш імпульсивними, уникнути слів, про які ми можемо пошкодувати, і знайти найкращий спосіб відреагувати на те, що відбувається.

Терапія для пар

Нарешті, є речі, які неможливо вирішити без сторонньої допомоги, тому терапія для пар може стати чудовим інструментом. Хороший терапевт може допомогти подивитися на речі в перспективі, знайти рішення і навіть корінь проблеми, але важливо знайти того, хто дійсно відповідає потребам пари і з ким ви відчуваєте довіру і впевненість.



Ви можете піти на парну терапію / Фото fabrikasimf

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