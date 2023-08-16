Во всех отношениях есть хорошие и плохие моменты, проблемы могут возникать по многим причинам, и их нужно преодолевать. Но нет волшебного решения или единственного способа, который может устранить все. Для этого нужно приложить немного усилий и иметь набор инструментов, которые могут изменить ситуацию к лучшему.

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Однозначно не следует ставить крест на отношениях при первых признаках неприятностей. Проблемы – это возможность учиться, расти и решить, стоят ли отношения того, чтобы за них бороться. И если да, то действовать и делать правильные шаги, чтобы найти выход.

Возможны проблемы, которые невозможно решить, но есть и такие, которые можно легко исправить, и которые, если вы из них выйдете, могут дать вам более крепкие и стабильные отношения.

6 инструментов для спасения отношений

Общение и прозрачность

Ты ничего не добьешься, если не научишься общаться, просить о том, чего хочешь или нуждаешься, выражать свои сомнения, опасения или пожелания в отношениях, и если не говорить о проблемах, они не исчезнут.

Ты должен быть четким и конкретным, говорить о конкретных вещах, предлагать решения и стараться быть очень прозрачными, чтобы не оставлять "скрытыми" вещи, которые со временем могут ухудшиться.

Рефлексивное слушание

Психологи и сексологи доктор Пеппер Шварц и доктор Джесси Гриффин написали в CBNC Make It, что, по их опыту, одним из важнейших инструментов, который может помочь спасти и восстановить отношения, является рефлексивное слушание.

Это значит слушать так, чтобы другой человек чувствовал, что его услышали и признали, устанавливать зрительный контакт, открывать разговор, позволять человеку говорить и говорить то, что ему нужно. А еще понимать, что чувствует другой человек, признавать и извиняться, если это необходимо, а потом вместе сосредоточиться на решении проблемы.

Языки любви

У каждого человека свой "язык любви", а это значит, что они могут по-разному выражать привязанность, любовь и восхищение. Важно понимать, каков язык каждого человека и какими маленькими знаками или деталями он его выражает, чтобы понять, в чем он нуждается.



Следует понимать язык любви каждого из вас / Фото pikisuperstar

Это может помочь каждому человеку осознать, что его партнер отличается от него, и что это совсем не плохо, когда он выражает себя по-своему и что это может быть использовано для укрепления связи между ними.

Признай и искупай свою вину

Когда возникают проблемы или ссоры, вам также нужно признать вину друг друга, роль, которую каждый из вас сыграл в ситуации, и действия, которые могли нанести вред или проблему.

Но речь идет не просто о признании, а о стремлении загладить свою вину сквозь честное извинение и предложение исправить произошедшее и найти выход из плохой ситуации.

Правило неудобного молчания

Это правило, которое якобы используют многие руководители в своих компаниях. Оно заключается в том, что когда кто-то тебе что-то говорит, делает предложение, задает вопросы или комментирует, ты не должен отвечать сразу, а взять несколько секунд, чтобы немного подумать.

Правило неудобного молчания помогает сделать ответы менее импульсивными, избежать слов, о которых мы можем пожалеть, и найти лучший способ отреагировать на происходящее.

Терапия для пар

Наконец, есть вещи, которые невозможно решить без посторонней помощи. Терапия для пар может стать отличным инструментом. Хороший терапевт может помочь посмотреть на вещи в перспективе, найти решение и даже корень проблемы, но важно найти того, кто действительно отвечает потребностям пары и с кем вы испытываете доверие и уверенность.



Вы можете пойти на парную терапию / Фото fabrikasimf

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