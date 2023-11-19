Работа требует много энергии, в одних случаях больше физической, в других – умственной. И это может привести к тому, что в определенный момент дня усталость начинает одерживать верх, в результате чего мозг становится немного медленнее, мы не перестаем зевать и перестаем быть эффективными и продуктивными.

Стоит внимания Яркое переосмысление классики: такой Negroni вы еще не пробовали

Невозможно иметь 100% энергии целый день, мы ведь не машины. Но хорошая новость заключается в том, что можно снизить усталость и повысить уровень энергии в рабочее время и в любое время, и этого можно достичь с помощью нескольких простых изменений в своих привычках и рутине.

И нет, идея не в том, чтобы ты был продуктивным 24/7. А в том, чтобы ты мог максимально использовать те моменты, когда у тебя есть важные дела или задачи, которые нужно закончить, не чувствуя при этом, что ты разряжаешься и хочешь спать 4 дня подряд.

1. Делай короткие перерывы

Концентрация внимания ограничена, как и энергия, поэтому эксперты рекомендуют делать короткие перерывы продолжительностью около 5 минут в разное время дня, особенно после интенсивной работы, требовавшей много энергии.

Небольшие перерывы помогают очистить ум, снять стресс и восстановить энергию, и ты даже можешь воспользоваться ими, чтобы получить немного солнца и витамина D, что улучшит твое настроение и производительность.



Важно делать небольшие перерывы / Фото senivpetro

2. Съешь энергичный перекус

Относись к еде не просто как к чему-то, чем можно насладиться и побаловать себя, а как к топливу для своего организма.

Существуют продукты, которые могут помочь тебе иметь гораздо больше энергии более стабильным и длительным способом, и именно их ты можешь использовать для своих офисных перекусов.

Замени вредную пищу, которая негативно влияет на твое настроение и энергию, на заряжаемые энергией продукты. К примеру, чернику, орехи, овсянку и черный шоколад.

3. Управление стрессом

Чувство стресса, тревоги и разочарования также изнуряет твою энергию, оставляет тебя напряженным и может спровоцировать всевозможные проблемы со здоровьем, а также мешает тебе ясно мыслить и хорошо концентрироваться.

Все эксперты сходятся во мнении, что важно владеть некоторыми методами управления стрессом, особенно на работе, откуда он появляется в большинстве случаев. Ты можешь делать небольшие медитации, слушать подкаст, играть в игру или идти на короткую прогулку. Идея состоит в том, чтобы иметь некоторые инструменты и способы борьбы со стрессом, когда ты начинаешь его чувствовать.

4. Вода и кофеин

Кофеин – отличное средство для получения энергии, но не злоупотребляй им, и это не единственное, что нужно твоему организму. Возьми за привычку пить достаточное количество воды в течение дня, особенно во время выполнения дел, требующих твоей энергии и сосредоточенности, поскольку обезвоживание – основная причина физической и умственной усталости.

Питьевая вода, умеренное употребление кофеина и некоторые виды чая также помогают.



Пей не только кофе, но и обычную воду / Фото gpointstudio

5. Оставайся активными

Упражнения и физическая активность не сделают тебя уставшим, чем ты есть, а наоборот, добавят тебе больше энергии.

Тебе не обязательно делать 30 минут упражнений в день. Важно пытаться больше двигаться: ходить пешком на работу, пользоваться перерывами, чтобы немного потянуться, или выполнять некоторые упражнения и движения, сидя, чтобы твое тело не чувствовало себя скованным, болезненным и стариком.

Читай также Нечего думать о ней на выходных: в Гарварде рассказали, как избавиться от зависимости от работы

Выработай эти небольшие привычки. Пусть они помогут тебе не терять энергию на работе и всегда оставаться на высоте!