Часто буває так, що бігати по магазинах у пошуках ідеальної пари кросівок надзвичайно складно і незручно. Особливо на фоні регулярно відімкнення світла, коли крамниці можуть просто не працювати. Тут на допомогу приходить онлайн-шопінг.

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Але всі ми прекрасно знаємо, що одяг і взуття слід міряти перед покупкою. Далі ми розповімо, що потрібно зробити, щоб замовити омріяну пару кросівок і не прогадати з її розміром.

Як не прогадати з розміром кросівок

Почнімо з бази. Фактичний розмір взуття у низки брендів може відрізнятися. А це означає, що кросівки 44 розміру від одного виробника фактично відповідатимуть аналогічній моделі 45 розміру, але вже іншого. Тож без замірів у цьому випадку не обійтися. Особливо, якщо ти віддаєш перевагу різним брендам, а не одному.

Спробуймо розібратися на прикладі популярних брендів, які займаються взуттям. А за відправну точку ми візьмемо 42 розмір. Він у нас коливається у межах від 26 до 27 сантиметрів, як з'ясувалося.



Довжина устілки може відрізнятися у залежності від бренду / Фото drobotdean

Наприклад, маломірними будуть кросівки Reebok і Converse. У них 42 розмір – 26,2 сантиметра у довжину. Натомість великими вже будуть Vans і Gucci, де устілка сягатиме 27 сантиметрів, у Dior – 27,1 сантиметра, а вже у Balenciaga цілих 27,5 сантиметра. Тобто ти бачиш, який розліт може бути. А отже, здавалося б, один і той же розмір може бути як замалим, так і завеликим.

Є золота середина. У цьому випадку 26,5 сантиметра у 42 розмірі мають кросівки брендів Nike, Asics і New Balance, а от в Adidas трішки більше – 26,7 сантиметра.

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Наголошуємо, що ця різниця у пів сантиметра, а то й майже півтора – важлива. Крім того, на свободу твоєї ноги впливатиме саме наповнення кросівок. Об'єм всередині можуть трохи красти також ущільнювачі, які фіксують твою ногу. А це означає, що тобі може бути тісніше, навіть якщо ти обрав взуття під свою довжину ступні.



Правильно підібрані за розміром кросівки не створюватимуть дискомфорт / Фото fxquadro

Тому ми рекомендуємо взяти аркуш паперу А4 та покласти на нього одягнену у шкарпетку ногу. Тобі потрібно буде заміряти довжину від п'яти і до кінчика пальців. Зробити це слід на обох ногах. І вибирати взуття, звичайно ж, по більшій довжині.

А вже під час онлайн-замовлення кросівок варто звернути увагу не лише на їхній розмір, а й на довжину устілки. Нехай вона буде твоїм помічником у виборі розміру, який підійде саме для тебе. І не забувай, що упродовж 14 днів ти маєш право повернути товар, який тобі не підійшов. Для цього варто зберігати чек, а також коробку.

Скористайся нашими порадами, щоб наступного разу не страждати через те, що купив якесь не те взуття. Нехай онлайн-шопінг не лише заощаджує твій час і кошти, а й приносить задоволення.