Як запакувати одяг у валізу максимально ефективно: проста схема у фото
Джерело:The Art of Manliness
Ranger Roll ("сувій рейнджерів") – надзвичайно ефективний метод пакування одягу. Походить він з американської армії.
Однак через простоту й зручність цей метод швидко й перекочував у повсякденність багатьох досвідчених мандрівників. Тож варто про нього знати й тобі.
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Ranger Roll – "сувій рейнджерів"
Що таке "сувій рейнджерів"
Цей метод пакування одягу з'явився в армії (його, власне, спершу й називали "армійський рулон"), а потім перекочував у арсенал досвідчених мандрівників.
- Ranger Roll – дійсно вкрай ефективна техніка пакування.
- Особливо вона корисна у випадках, коли речей треба взяти багато, а місця у валізі мало.
- І, що важливо, одяг за такого методу залишається охайним.
У чому суть методі пакування одягу "сувій рейнджерів"
Що треба навчитися робити передусім? Щільно скручувати одяг у рулони чи сувої на кшталт буріто. Так, ще раз: треба перевчитися зі складання одягу купкою на скатування його у сувої.
- Згорнутий методом "сувою рейнджерів" одяг займає менше місця у валізі чи рюкзаку – перевірено на власному досвіді!
- Таким методом можна згортати штани, сорочки, спіднє, шкарпетки і так далі.
- А єдиний недолік методу Ranger Roll – це те, що пакування з його застосуванням займає більше часу. Але якщо якийсь час потренуватися, то й цей недолік швидко зникає.
Пакуємо одяг методом Ranger Roll: покрокова інструкція у фото
Як запакувати сорочку методом "сувій рейнджерів" / Фото The Art of Manliness
Як запакувати штани методом "сувій рейнджерів" / Фото The Art of Manliness
Як запакувати спіднє методом "сувій рейнджерів" / Фото The Art of Manliness
Як запакувати шкарпетки методом "сувій рейнджерів" / Фото The Art of Manliness
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