Однако из-за простоты и удобства этот метод быстро и перекочевал в повседневность многих опытных путешественников. Поэтому стоит о нем знать и тебе.

Также стоит знать Легкие коктейли для крутых выходных: попробуй себя в роли барMENa

Ranger Roll – "свиток рейнджеров"

Что такое "свиток рейнджеров"

Этот метод упаковки одежды появился в армии (его, собственно, сначала и называли "армейский рулон"), а затем перекочевал в арсенал опытных путешественников.

Ranger Roll – действительно крайне эффективная техника упаковки.

Особенно она полезна в случаях, когда вещей нужно взять много, а места в чемодане мало.

И, что важно, одежда при таком методе остается опрятной.

В чем суть метода упаковки одежды "свиток рейнджеров"

Что надо научиться делать прежде всего? Плотно скручивать одежду в рулоны или свитки вроде буррито. Так, еще раз: надо переучиться со складывания одежды кучкой на скатывания ее в свитки.

Свернутая методом "свитка рейнджеров" одежда занимает меньше места в чемодане или рюкзаке – проверено на собственном опыте!

Таким методом можно сворачивать брюки, рубашки, нижнее белье, носки и так далее.

А единственный недостаток метода Ranger Roll – это то, что упаковка с его применением занимает больше времени. Но если немного потренироваться, то и этот недостаток быстро исчезает.

Так что пользуйся на здоровье и соблюдай инструкций, изображенные на фото ниже. Гарантируем – не пожалеешь.

Пакуем одежду методом Ranger Roll: пошаговая инструкция в фото



Как упаковать рубашку методом "свиток рейнджеров" / Фото The Art of Manliness



Как упаковать штаны методом "свиток рейнджеров" / Фото The Art of Manliness



Как упаковать исподнее методом "свиток рейнджеров" / Фото The Art of Manliness



Как запаковать носки методом "свиток рейнджеров" / Фото The Art of Manliness