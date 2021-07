Однак через простоту й зручність цей метод швидко й перекочував у повсякденність багатьох досвідчених мандрівників. Тож варто про нього знати й тобі.

Ranger Roll – "сувій рейнджерів"

Що таке "сувій рейнджерів"

Цей метод пакування одягу з'явився в армії (його, власне, спершу й називали "армійський рулон"), а потім перекочував у арсенал досвідчених мандрівників.

Ranger Roll – дійсно вкрай ефективна техніка пакування.

Особливо вона корисна у випадках, коли речей треба взяти багато, а місця у валізі мало.

І, що важливо, одяг за такого методу залишається охайним.

У чому суть методі пакування одягу "сувій рейнджерів"

Що треба навчитися робити передусім? Щільно скручувати одяг у рулони чи сувої на кшталт буріто. Так, ще раз: треба перевчитися зі складання одягу купкою на скатування його у сувої.

Згорнутий методом "сувою рейнджерів" одяг займає менше місця у валізі чи рюкзаку – перевірено на власному досвіді!

Таким методом можна згортати штани, сорочки, спіднє, шкарпетки і так далі.

А єдиний недолік методу Ranger Roll – це те, що пакування з його застосуванням займає більше часу. Але якщо якийсь час потренуватися, то й цей недолік швидко зникає.

Тож користуйся на здоров'я і дотримуйся інструкцій, зображених у фото нижче. Гарантуємо – не пошкодуєш.

Пакуємо одяг методом Ranger Roll: покрокова інструкція у фото



Як запакувати сорочку методом "сувій рейнджерів" / Фото The Art of Manliness



Як запакувати штани методом "сувій рейнджерів" / Фото The Art of Manliness



Як запакувати спіднє методом "сувій рейнджерів" / Фото The Art of Manliness



Як запакувати шкарпетки методом "сувій рейнджерів" / Фото The Art of Manliness

