Якщо у тебе є багато причин, чому у тебе немає друзів, це не має значення. Важливо те, що ніколи не пізно змінити цю тенденцію, навіть якщо сама думка про спілкування викликає у тебе глибоку тривогу.

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Інтровертність, безумовно, може ускладнити знайомство з новими людьми. Але хороша сторона перешкод полягає в тому, що їх можна подолати, якщо у тебе є випробувані і перевірені рішення.

Навіть найбільш інтровертна або соціально тривожна людина потребує людських стосунків, а дружба – один з будівельних блоків щастя і добробуту. Ось кілька способів досягти цього.

1. Визнач, що тобі подобається робити, і знайди місця для цього

Твої хобі та інтереси – чудова відправна точка для пошуку друзів. Знайди місця, де можна реалізувати ці інтереси разом з іншими людьми. Наприклад, курси, семінари або клуби: книжковий, кіноклуб чи інші. Перевага таких місць полягає в тому, що всі там зібралися з однієї причини, тому ти можеш скористатися можливістю завести розмову і поступово налагодити зв'язки з іншими людьми.

Це також можливість спробувати щось нове, заняття, які тебе цікавлять, але які ти ніколи не пробував раніше. Ти можеш зустріти людей, які відрізняються від тих, з ким ти звик мати справу, і звернутися до них зі своїми сумнівами – ще один спосіб налагодити зв'язки.



Спочатку визнач свої інтереси / Фото drobot dean

2. Знайди собі союзника

Союзник – це людина, якій ти довіряєш і яка може допомогти тобі зблизитися з більшою кількістю людей або уникнути надмірного дискомфорту в певних ситуаціях.

Ця людина має бути поруч, якщо ти нервуєш або відчуваєш потребу залишитися в ізольованому куточку, ні з ким не розмовляючи. Вони знають, як підтримати розмову, не монополізуючи її, або познайомити тебе з кимось, хто тебе зацікавив, але до кого ти не наважуєшся підійти.

3. Готуй теми для розмови

Незнання того, про що говорити, посилює нервозність, тривогу і бажання втекти. Ми не просимо тебе підготувати шпаргалку, щоб ти міг говорити з іншими людьми, але бувають випадки, коли корисно заздалегідь подумати про теми, які ти хотів б обговорити.

Подумай, наприклад, про фільм, який ти щойно подивився, про серіал, який тобі подобається, про книгу, яку ти хотів би прочитати. Про всі теми, які ти можеш використати для продовження розмови, якщо мовчання стане надто важким.

4. Шукай компанію людей, з якими комфортно

Коли справа доходить до знайомства з друзями, завжди обирай якість, а не кількість. Тобі не потрібно розмовляти з усіма або дружити з кожним, кого ти зустрічаєш. Краще попрацювати над стосунками з тими людьми, з якими ти почуваєшся найбільш комфортно.

Тобі буде легше відкритися і поділитися з іншими, якщо ти не відчуваєш тиску або тривоги. Тому з самого початку тримайся тих людей, з якими ти почуваєшся добре.



У твоєму колі мають бути люди, з яким комфортно / Фото freepik

5. Спирайся на друзів, які у тебе вже є

Нетворкінг потрібен не лише для роботи – ти можеш застосовувати його і в дружніх стосунках. Це означає, що ти можеш покластися на друзів (якщо вони у тебе є), які вже є у твоєму житті, щоб вони познайомили тебе з людьми, які тобі можуть сподобатися.

Не варто нехтувати дружбою, яку ти вже маєш, але ти можеш попросити цих друзів познайомити тебе з іншими людьми. Будь обережним: не перестарайся, оскільки це може бути контрпродуктивним!

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Якщо ти сором'язливий, то ти все одно можеш шукати нових друзів. Почни з тих людей, з якими у тебе спільні інтереси. А також не забувай, що розширяти своє коло знайомств можна з допомогою тих друзів, які в тебе вже є.