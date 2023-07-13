Це залежить від різних факторів, включаючи характер розмови, наміри, а також домовленості та межі, встановлені в рамках поточних стосунків. Універсального визначення межі як такої не існує. Але ось кілька сценаріїв, коли спілкування з колишньою може вважатися перетином кордонів зобов'язань у стосунках.
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1. Нехтування межами
Якщо у стосунках встановлені певні межі щодо контактів з колишніми, і ці межі свідомо порушуються, це є зрадою довіри.
2. Емоційна близькість
Якщо розмови з колишньою стають емоційно інтимними, тобто стосуються особистих почуттів, бажань чи зізнань, які ти зазвичай маєш зі своєю партнеркою. Це може бути ознакою емоційної зради.
Надто відверті розмови з колишньою мають насторожувати / Фото vecstock
3. Таємниця і обман
Якщо хтось відчуває потребу приховувати або брехати про свої стосунки з колишнім партнером від свого теперішнього партнера, це явна ознака порушення довіри. Відкрите і чесне спілкування має важливе значення для здорових стосунків.
4. Нехтування поточними стосунками
Коли спілкування з колишнім стає пріоритетнішим за інвестування часу та зусиль у поточні стосунки, це свідчить про емоційну відстороненість.
5. Наміри відродити романтику
Якщо розмови з колишнім включають флірт, романтичні залицяння або бажання відродити романтичні стосунки, це може розглядатися як форма зради. Це просто підриває прихильність до поточного партнера, і ти явно не поважаєш або не піклуєшся про того, з ким перебуваєш у парі в моменті.
Флірт з колишньою теж можна вважати зрадою / Фото marymarkevich
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Найголовніше у спілкуванні з колишньою – не порушувати домовленості зі своєю нинішньою дівчиною. Якщо ж ви обумовили відмову від спілкування зі своїми "ексами", то не варто цього робити. Не руйнуй те, що будуєш зараз і не бійся прощатися з минулим.