Більшість сексуальних позицій, про які ми розповімо далі, вимагають більшої гнучкості, сили та рівноваги. Тож, якщо ви хочете поекспериментувати та додати до свого інтимного життя щось нове, – гайда брати їх на озброєння!

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7 складних і дуже крутих секс-поз

1. Ла-Манчега

Ця секс-поза також отримала назву "Вертоліт". У цій позиції ти повинен лежати на спині, бажано на землі, адже твоїй коханій знадобиться свобода рухів. Партнерці потрібно буде сісти навпочіпки зверху на тебе. І тепер вишенька на торті: їй потрібно буде обертатися, імітуючи вітряк.

2. Краб

У цій позиції вам потрібно сидіти обличчям до обличчя, зігнувши коліна. Спираючись на руки, встав пеніс у піхву. Вам обом необхідно рухати тазом, щоб отримати ще більше задоволення. Але варто бути обережними з темпом і амплітудою, щоб не завалитися на землю у пориві пристрасті.



Краб – максимально інтимна та чуттєва секс-позиція / Фото Unsplash

3. Дерев'яний міст

Ця секс-поза підійде для тих, хто хоче трішки поекспериментувати. Але не варто надто довго займатися у ній коханням, щоб не виснажитися. У ній ти стаєш на мостик, спираючись на руки та ноги. Твоя ж кохана сідлає тебе зверху.

4. Клешня

Хоча існує кілька різновидів "клешні", без сумніву, найскладніша – жінка спирається однією рукою об землю, а чоловік тримає її у повітрі та проникає в неї. Одна з її ніг проходить між твоїми ногами, а інша – огинає стегна.

5. Замбомба

Між сексом і йогою ця позиція вимагає, щоб дівчина прийняла позу йоги, яка називається "при свічках". У ній її шия та плечі лежать на підлозі, а нижня частина піднята. Ноги ж повинні бути дещо зігнутими під себе. Ти ж стоїш над нею, готуючись до проникнення.



Експериментуй у сексі, щоб твоє інтимне життя було яскравішим / Фото Unsplash

6. Перевернутий місіонер

Здавалося б, просто, але це не зовсім так. Перевернутий місіонер передбачає зміну ваших положень. Ти лягаєш на спину. Твоя ж партнерка повинна максимально підняти таз, щоб зробити свою піхву доступнішою.

7. Тачка

Назва досить ілюстративна. У цій позиції дівчина постає у ролі тачки, яку ти тримаєш за ноги. У цьому положенні ти проникаєш в неї. Якщо є бажання та можливість, можете пройтися по спальні у цій позиції.

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Візьми на озброєння одну або кілька позицій, щоб отримати ще більше задоволення від сексу. Урізноманітнюй інтимне життя, а також не бійся експериментувати. Усе це однозначно позитивно вплине на ваші стосунки.