Якщо ти хочеш протягом цілого дня почуватися бадьорим, необов'язково заливатися кавою. До твоєї уваги 3 поради, які допоможуть зарядитися енергією для нових звершень без жодної краплі кофеїну.

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1. Прийми холодний душ

Якщо тобі важко прокинутися зранку, то варто прийняти холодний душ. Звичайно ж, пропозиція не надто приваблива. Але сам по собі холодний душ має низку переваг:

зміцнення імунної системи;

покращення кровообігу;

підвищення енергії.

Як правильно приймати холодний душ? Починай з теплої води, поступово знижуючи її температуру. Може знадобитися трохи часу, щоб звикнути. Але це гарантує, що після холодного душу ти вийдеш повним сил. Натомість варто запам'ятати, що гарячий душ може викликати певну сонливість.



Спробуй зранку замість чашки кави прийняти холодний душ / Фото Unsplash

2. Їж цілий день

Як показує практика, після ситного обіду кожного з нас хилить на сон. Це пов'язано з тим, що твоє тіло спрямовує всю енергію для травлення. Збільшується приплив крові до травної системи, а отже, у мозок поступає менше кисню. Результат: настає втома.

Щоб зменшити ефект післяобідньої втоми, ти можеш їсти частіше, але невеликими порціями. Таким чином, твоє тіло матиме постійний запас енергії без перевантаження. Завдяки цьому постійному припливу енергії ти можеш продовжувати працювати цілий день без "заправки" кавою.

3. Пий достатньо води

Кава для багатьох – ранковий ритуал. Іншими словами, залежність. А що, якщо ти хочеш від неї позбутися? То після пробудження випий склянку води замість кави. Додай скибочку свіжого лимона, щоб додати енергії й аромату.

Намагайся пити воду протягом дня (як ти робив це раніше з кавою). Пам'ятай про те, що твоє тіло на 70 відсотків складається з води. Тож недостатня кількість рідини може викликати головний біль і втому. Іншими словами, заміни свої попередні підходи до кавоварки на походи до кулера. Це підтримає твій рівень енергії протягом дня та зменшить залежність від кофеїну.



Замість чашки кави краще випити склянку води / Фото Unsplash

Візьми на озброєння ці поради, щоб залишатися бадьорим протягом цілого дня. Якщо ж ти не можеш зовсім відмовитися від кави, то хоча б постарайся випивати не більше 1 – 2 чашок на день. Решту ж краще замінити водою, їжею та походами у душ.

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