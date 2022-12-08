Ними поділилася психотерапевтка Ніро Фелісіано. Вона назвала кілька хитрощів, які дозволять зберегти стосунки. Візьми їх на озброєння, щоб ваша пара була разом.

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Відразу ж обмовимося, що деякі з цих порад можуть суперечити тому, в що ти вірив упродовж усього життя. Але це не означає, що потрібно їх ігнорувати. Експертка поганого не порадить, повір.

4 поради для щасливих стосунків

1. Завжди лягайте спати разом

Це одна з рекомендацій, якої вона пропонує дотримуватися за будь-якої ситуації. Якщо ви не можете врегулювати конфлікт між вами, то це точно не причина спати в окремих спальнях. Лягайте спати в одне ліжко. І вже наступного ранку, на свіжу голову, зможете обговорити проблему, яка виникла.



Що б не сталося, лягайте спати разом / Фото Drazen Zigic

2. Добре вибирай друзів

На думку експертки, якщо ми оточуємо себе парами, у яких теж міцні та щасливі стосунки, це позитивно впливає і на вас. Це надихає вашу пару та приносить користь у випадках, якщо щось іде не за планом. Наприклад, ти зможеш попрохати поради у друзів. Можливо, вони вже стикалися з подібною проблемою та знають, як з нею впоратися.

3. Вчися швидко просити вибачення

Фелісіано рекомендує максимально швидко просити вибачення, якщо ти чимось образив свою партнерку. Навіть якщо ти зробив це не навмисно, це не означає, що за це не потрібно перепрошувати. За її словами, немає нічого кращого для зняття напруги між вами, ніж добре та щире "вибач".



Відразу ж проси вибачення, якщо провинився / Фото cookie_studio

4. Обіймай

Остання та дуже важлива порада: міцно обійми свою кохану. Звичайно ж, секс надзвичайно важливий для стосунків. Але він – не найголовніше. Якщо вам необхідно позбутися стресу, розслабитися, почуватися потрібними та підтримувати зв'язок, – обійміться. Буквально кількох секунд в обіймах коханої людини достатньо, щоб позбутися напруги, яка могла виникнути.

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Ці поради однозначно позитивно вплинуть на твої стосунки. Не соромся проявляти свої почуття. Не бійся визнавати свою провину. Будь зі своєю коханою попри все. Тоді ви будете разом щасливими.