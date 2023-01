Насправді – можна розглядати різні варіанти. Але найактуальнішими є ті, які пов'язані з сучасними технологіями. Чи тобі 20, чи за 40 – однаково час завантажувати додатки для знайомств.

Згідно з дослідженням кафедри соціології Стенфордського університету, зараз саме це – найкращий спосіб познайомитися.

"Порушити посередництво друзів"

Дослідження має назву "Порушити посередництво друзів: як онлайн-знайомства у США витісняють інші способи зустрітися" й опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences. Автори переконують, що традиційні способи знайомства з партнерами (через родичів, у церкві, через сусідство) занепали вже після Другої світової війни. А після 1995 на спад пішла й кількість зустрічей через друзів.

Група експертів під керівництвом соціолога Майкла Розенфельда опрацювала базу даних американських досліджень "Як пари зустрічаються і залишаються разом" (HCMST), зібрану у 2009 та 2017 роках. Розенфельд виявив, що люди схильні більше знайомитися з партнерами онлайн, ніж через особисті контакти чи зв’язки. Скажімо, 39% дорослих у США у 2017 році повідомили, що познайомилися зі своїми партнерами в інтернеті (у 2009 таких було 22%).

Дві ключові технологічні інновації

Експерти в дослідженні припускають, що зазначена вище тенденція закріпилася через дві дуже важливі технологічні інновації.

Перша – поява всесвітньої павутини ( інтернету ) приблизно в 1995 році.

) приблизно в 1995 році. Друга – поява та швидке поширення смартфонів після 2007 року.

Аналіз даних засвідчив, що побачення через посередників (родина, друзі тощо) впали у популярності нижче за побачення через знайомство онлайн у 2013 році.



Дві ключові технології – інтернет і смартфони – змінили й світ знайомств / Фото unsplash

У чому ж перевага знайомства з людьми онлайн

Перша і дуже очевидна перевага полягає в тому, що, маючи смартфон у кишені, ти практично постійно можеш знайомитися з людьми та зустрічатися з ними.

Системи онлайн-знайомств мають набагато більше потенційних партнерів порівняно з кількістю людей, з якими може познайомити ваша мама, або кількістю людей, яких знає ваш найкращий друг. Сайти знайомств мають величезні переваги в масштабах. Навіть якщо люди в додатку не для вас, більший набір параметрів означає, що ви можете знайти когось, хто вам більше підходить,

– сказав з цього приводу Розенфельд.

Що ж його дослідження може відкрити нового про онлайн-світ, окрім факту, що "інтернет-знайомства є скромним і позитивним доповненням до нашого світу"? Ось як Розенфельд відповів на це питання: "Інтернет-знайомства мають потенціал для служіння людям, якими нехтували родина, друзі та робота". А це вже – великий крок до рівних можливостей для всіх.