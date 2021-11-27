Спробуйте згадати, коли востаннє ви його тримали в руках. Цілком ймовірно, що просто забули взяти його з собою і залишили вдома або у друзів. Знайти загублену мобілку буде важко, але можливо. Спробуйте способи, які ми пропонуємо. Головне – не втрачайте надію та дійте.

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Спосіб 1. Шукаємо за допомогою облікового запису Goоgle.

Ця система була створена компанією Google. Творці платформи розробили кілька додатків, за допомогою яких можна відшукати загублений девайс. Однак, це можливо, якщо ви зареєструвалися у системі Андроїда і під'єдналися до модуля GPS від Google, що визначає місцезнаходження телефону. Якщо ж ви виявили, що ваша техніка вкрадена, і знайшли, де вона знаходиться, краще звернутися до правоохоронних органів. Ні в якому разі не варто намагатися самому повернути гаджет!

відкриваємо гугл-акаунт;

натискаємо на рядок "Безпека";

в розділі "Ваші пристрої" натискаємо рядок "Знайти телефон";

переходимо до рядка "Управління телефоном" і обираємо "Втрачений";

ще раз повертаємося до рядка про втрату телефону і знову підтверджуємо акаунт Гугла;

після цього опиняємося на сторінці "Пошук телефону". З'являться рядки з можливими діями. Якщо припускаєте, що втратили не поблизу, натисніть "Знайти", а поблизу – активуйте функцію "Продзвонити".

Ці дії можливі тільки в тому випадку, якщо телефон не відключений та включений мобільний Інтернет.

Спосіб 2. За допомогою Google Maps.

Якщо в гаджеті включена функція Інтернету та опція визначення місцязнаходження, вам необхідно виконати наступні дії:

на комп'ютері в пошуковику Гугл переходьте у розділ "Карти ", робити це необхідно тільки під своїм акаунтом;

у позиції "Хронологія" (зліва вгорі) вкажіть точну пошукову дату;

на мапі з'явитися прапорець місцязнаходження телефону.

Спосіб 3. Використовуючи інший телефон.

Порядок дій:

у налаштуваннях перейдіть у розділ "Безпека"/"Захист";

у розділі "Знайти пристрій" обираєте потрібну функцію;

вхід – як гість, потім пишете свої логін і пароль, зареєстровані в акаунті Google;

обираєте необхідні дії аналогічно входу з комп'ютера.

Спосіб 4. За допомогою системи iOS.

Розробники компанії Apple створили захисну функцію iCloud Activation Lock. Вона прив'язує мобільні пристрої до облікового запису Apple ID. Це дозволяє відстежити дане місцеперебування, перевести у статус "Пропажа", заблокувати ваш телефон. Функція iCloud Activation Lock дає можливість знайти загублений/вкрадений девайс, навіть у разі видалення всієї вашої інформації. У цьому випадку на телефоні замість привітання буде світитися, що смартфон належить зовсім іншій людині.

Як знайти загублений телефон / Фото Pexels

Для того, щоб ви змогли управляти своїм айфоном з iOS дистанційно, достатньо:

на сайті iCloud.com зайти в додаток "Знайти iPhone";

обрати модель, підключену до вашого акаунту;

подивитися, де знаходиться девайс (він може виявитися і вдома);

в залежності від місцеперебування обрати необхідну дію (наприклад, "Відтворення звуку");

у разі крадіжки треба включити функцію "Пропажа". Вона закриє доступ до інформації та почне відзначати всі пересування телефону на карті.

Якщо раніше у разі виключення телефону автоматично пропадала і геолокація, то у доопрацьованій операційній системі девайс все одно передає місцеперебування на сервер Apple.

Спосіб 5. Пошук через SeekDroid.

Система Андроїд дає можливість знайти загублений телефон через інші програми (в Google Play можна завантажити безкоштовно). Якщо у вас встановлено додаток SeekDroid, то місце ймовірного знаходження вашого смартфону буде визначатися на офіційному сайті програми.

Для цього потрібно:

увійти у свій акаунт, використовуючи пароль;

у меню обрати необхідний рядок, наприклад, "Показати на мапі";

функція Breadcrumb почне передавати на сервер додатку геоданні з точністю до 5 метрів.

Для того, щоб ви могли скористатися всіма перерахованими способами, необхідно заздалегідь підготуватися до неприємних ситуацій.

Для підключення гаджета до віддаленого пошуку треба:

зайти в додаток Android Device Manager;

в установках пристрою зайти у розділ "Безпека";

обрати "Адміністратори пристрою";

галочкою відмітити "Віддалене управління".

Сервер допоможе не тільки у визначенні місцезнаходження, але і дозволить видалити усю вашу інформацію, а також ви зможете зателефонувати на свій номер і за потреби заблокувати гаджет.

Якщо у вас система iOS дійте наступним чином:

у настройках телефону оберіть своє ім'я;

потім натисніть iCloud;

перейдіть у розділ "Знайти iPhone";

галочкою відзначте "Дозволити".

Це не займе у вас багато часу, але в екстремальній ситуації може допомогти. Від крадіжки або втрати гаджета ніхто не застрахований. Заздалегідь подбайте про безпеку:

встановіть блокування екрану та пароль.

проведіть шифрування даних.

активуйте віддалене управління.

увімкніть GPS-дані.

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Якщо все ж сталася втрата/крадіжка телефону, спробуйте всі вищеописані способи. Цілком можливо, що ви його швидко повернете. Головне – не панікуйте!