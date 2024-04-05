Керівник Академії татусів назвав 5 речей, які потрібно зробити, щоб зустріти жінку своєї мрії

Дошки Reddit переповнені скаргами від розчарованих хлопців. Вони кажуть, що ставлять хрест на коханні, бо панянки не приділяють їм уваги.

Сумнозвісне дослідження 2009 року показало, що жінки оцінюють 80% чоловіків як непривабливих або "нижче середнього", в той час, як вже давно стверджується, що переважна більшість жінок змагаються за 20% найкращих чоловіків.

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Така статистика змушує багатьох чоловіків відчувати, що неможливо запам'ятати жодного телефонного номера, не кажучи вже про те, щоб здобути жінку своєї мрії, але Ніко Емануілідіс тут, щоб допомогти.

Цей 30-річний житель Манхеттена керує "Академією татусів" – онлайн-платформою з порадами щодо знайомств, яка налічує понад 220 000 підписників.

В інтерв'ю The Post Емануїлідіс розповів, що існує п'ять практичних кроків, які може зробити кожен чоловік, щоб стати привабливим для жінок – і всі вони сприяють підвищенню впевненості в собі.

Якщо ви не відчуваєте себе добре, чому жінка повинна відчувати себе добре з вами?

– запитує він.

Нижче наведені поради гуру, які допоможуть тобі перетворитися з закомплексованого мешканця горища на популярного холостяка. Подякуй йому пізніше.



Гуру зі знайомств дав 5 порад для чоловіків / Фото з інстаграму nikoeman

1. Займися улюбленою справою, яка дасть тобі відчуття мети

За словами Емануїлідіса, немає нічого більш відразливого для жінки, ніж чоловік, якому бракує драйву та мети.

Відповідь: займися улюбленою справою поза роботою з 9 до 17. Ще краще, якщо це потенційно може перетворитися на постійну роботу.

Це справді номер 1, – заявляє Емануїлідіс. – Вибудовувати себе як чоловіка через пристрасть у вашому житті і прагнути зробити її найбільшою річчю, якою вона може бути.

Незалежно від того, чи це малювання, гра на музичному інструменті, відточування кулінарних навичок або навіть колекціонування антикваріату, жінки реагують на чоловіка, який має інтенсивний інтерес до чогось особливого.

Куди б ви не вкладали свою пристрасть і енергію, зрештою, ви знайдете спосіб їх монетизувати. Жінки дійсно реагують на цей драйв,

– додає експерт зі знайомств.

2. Презентуй найкращу фізичну версію себе

Це може здатися поверхневим, але якщо ти виглядаєш якнайкраще, це означає, що ти також почуваєшся якнайкраще – і, своєю чергою, ти будеш проєктувати цю привабливу енергію назовні.

Не обов'язково бути бодибілдером, але кожен чоловік повинен прагнути бути найбільш фізично підготовленою версією себе або версією, яка додає йому впевненості, коли він дивиться в дзеркало,

– пояснює Емануїлідіс.

Гуру побачень стверджує, що регулярні фізичні вправи "трансформують" і "вимагають дисципліни, послідовності та інших якостей, які роблять з людини чудового партнера".

Тож, хлопче, тобі доведеться піднятися з дивану – і піти до спортзалу.

Тобі також потрібно буде оновити свій гардероб, переконатися, що ти належним чином доглянутий, і звернути увагу на свою гігієну.

Приємно пахніть, зробіть зачіску, підрівняйте бороду. І не забувайте про свіжий подих,

– каже Емануїлідіс.



Експерт рекомендує покращувати свою фізичну форму / Фото з інстаграму nikoeman

3. Розвивай свій емоційний інтелект

Кожен чоловік повинен або мав би пройти курс терапії або життєвого коучингу,

– каже Емануїлідіс, про якого раніше писав Post.

Як пояснює він, чоловічий досвід складний, адже ми схильні багато чого тримати в собі, ми не ділимося багатьма емоціями, і це відображається на вашому житті на побаченнях.

За словами експерта, жінки реагують на чоловіків, які є самосвідомими, інтроспективними і перебувають у контакті зі своїми емоціями.

І навіть якщо терапія чи лайф-коучинг не допоможуть тобі знайти жінку мрії, вони допоможуть тобі утримати її після того, як ви вже будете у стосунках.

Врешті-решт (емоційні – Men 24) блокування дадуть про себе знати,

– каже гуру.

4. Розширюй своє коло спілкування

Враховуючи, що багато чоловіків знаходять собі пару через соціальні мережі, важливо оточити себе тими людьми, які можуть допомогти тобі зустріти свою ідеальну половинку.

Якщо ти хочеш вирівнятися, тобі буквально "потрібно змінити те, як виглядає ваше життя", – сказав засновник він в інтерв'ю виданню The Post.



Важливо також розширювати своє коло спілкування / Фото freepik

До речі, деякі з попередніх порад Емануїлідіса пропонують шляхи для знайомства з новими друзями та знайомими. Реалізація проєктів та відвідування спортзалу – це потенційні соціальні можливості, тож не втрачай їх. А коли у тебе з'явиться нова команда, виходь на вулицю.

Один із ключів до знайомства та залучення жінок – це, власне, розмова з жінками,

– каже Емануїлідіс.

5. Будь справжнім

Емануїлідіс наполягає, що стати бажаним хлопцем – це не означає повністю змінити себе, а скоріше покращити те, ким ти є в глибині душі.

Ви ніколи не захочете змінювати те, ким ви є в глибині душі; це те, що робить вас унікальним,

– заявляє він.

Насправді жінки можуть відчути фальшивку за милю – і це миттєво відштовхує.

"Йдеться про посилення вашого справжнього "я", – стверджує гуру знайомств.



Експерт закликає бути справжнім / Фото Drazen Zigic

Він додає, що всі його поради стосуються "підживлення вашої впевненості в собі", щоб дозволити твоєму унікальному "я" засяяти.

Варте уваги 12 думок, яких потрібно позбутися, щоб бути щасливим

Прислухайся до порад гуру знайомств. Вони допоможуть тобі стати кращою версією себе вчорашнього та підвищать шанси на те, щоб поруч з тобою була та сама, яка надихає та окриляє.