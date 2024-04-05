Печально известное исследование 2009 года показало, что женщины оценивают 80% мужчин как непривлекательных или "ниже среднего", в то время, как уже давно утверждается, что подавляющее большинство женщин соревнуются за 20% самых лучших мужчин.

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Такая статистика заставляет многих мужчин чувствовать, что невозможно запомнить ни одного телефонного номера, не говоря уже о том, чтобы заполучить женщину своей мечты, но Нико Эмануилидис здесь, чтобы помочь.

Этот 30-летний житель Манхэттена руководит "Академией пап" – онлайн-платформой с советами по знакомствам, которая насчитывает более 220 000 подписчиков.

В интервью The Post Эмануилидис рассказал, что существует пять практических шагов, которые может сделать каждый мужчина, чтобы стать привлекательным для женщин – и все они способствуют повышению уверенности в себе.

Если вы не чувствуете себя хорошо, почему женщина должна чувствовать себя хорошо с вами?

– спрашивает он.

Ниже приведены советы гуру, которые помогут тебе превратиться из закомплексованного обитателя чердака в популярного холостяка. Поблагодари его позже.



Гуру по знакомствам дал 5 советов для мужчин / Фото из инстаграма nikoeman

1. Займись любимым делом, которое даст тебе ощущение цели

По словам Эмануилидиса, нет ничего более отталкивающего для женщины, чем мужчина, которому не хватает драйва и цели.

Ответ: займись любимым делом вне работы с 9 до 17. Еще лучше, если это потенциально может превратиться в постоянную работу.

Это действительно номер 1, – заявляет Эмануилидис. – Выстраивать себя как мужчину через страсть в вашей жизни и стремиться сделать ее самой большой вещью, которой она может быть.

Независимо от того, ли это рисование, игра на музыкальном инструменте, оттачивание кулинарных навыков или даже коллекционирование антиквариата, женщины реагируют на мужчину, который имеет интенсивный интерес к чему-то особенному.

Куда бы вы не вкладывали свою страсть и энергию, в конце концов, вы найдете способ их монетизировать. Женщины действительно реагируют на этот драйв,

– добавляет эксперт по знакомствам.

2. Презентуй лучшую физическую версию себя

Это может показаться поверхностным, но если ты выглядишь лучше, это означает, что ты также чувствуешь себя лучше – и, свою очередь, ты будешь проецировать эту привлекательную энергию наружу.

Не обязательно быть бодибилдером, но каждый мужчина должен стремиться быть наиболее физически подготовленной версией себя или версией, которая придает ему уверенности, когда он смотрит в зеркало,

– объясняет Эмануилидис.

Гуру свиданий утверждает, что регулярные физические упражнения "трансформируют" и "требуют дисциплины, последовательности и других качеств, которые делают из человека замечательного партнера".

Так что, парень, тебе придется подняться с дивана – и пойти в спортзал.

Тебе также нужно будет обновить свой гардероб, убедиться, что ты должным образом ухожен, и обратить внимание на свою гигиену.

Приятно пахните, сделайте прическу, подровняйте бороду. И не забывайте о свежем дыхании,

– говорит Эмануилидис.



Эксперт рекомендует улучшать свою физическую форму / Фото из инстаграма nikoeman

3. Развивай свой эмоциональный интеллект

Каждый мужчина должен или должен был бы пройти курс терапии или жизненного коучинга,

– говорит Эмануилидис, о котором ранее писал Post.

Как объясняет он, мужской опыт сложный, ведь мы склонны многое держать в себе, мы не делимся многими эмоциями, и это отображается на вашей жизни на свиданиях.

По словам эксперта, женщины реагируют на мужчин, которые являются самосознательными, интроспективными и находятся в контакте со своими эмоциями.

И даже если терапия или лайф-коучинг не помогут тебе найти женщину мечты, они помогут тебе удержать ее после того, как вы уже будете в отношениях.

В конце концов (эмоциональные – Men 24) блокировки дадут о себе знать,

– говорит гуру.

4. Расширяй свой круг общения

Учитывая, что многие мужчины находят себе пару через социальные сети, важно окружить себя теми людьми, которые могут помочь тебе встретить свою идеальную половинку.

Если ты хочешь выровняться, тебе буквально "нужно изменить то, как выглядит ваша жизнь", – сказал основатель он в интервью изданию The Post.



Важно также расширять свой круг общения / Фото freepik

Кстати, некоторые из предыдущих советов Эмануилидиса предлагают пути для знакомства с новыми друзьями и знакомыми. Реализация проектов и посещение спортзала – это потенциальные социальные возможности, поэтому не теряй их. А когда у тебя появится новая команда, выходи на улицу.

Один из ключей к знакомству и привлечению женщин – это, собственно, разговор с женщинами,

– говорит Эмануилидис.

5. Будь настоящим

Эмануилидис настаивает, что стать желанным парнем – это не значит полностью изменить себя, а скорее улучшить то, кем ты есть в глубине души.

Вы никогда не захотите менять то, кем вы являетесь в глубине души; это то, что делает вас уникальным,

– заявляет он.

На самом деле женщины могут почувствовать фальшивку за милю – и это мгновенно отталкивает.

"Речь идет об усилении вашего настоящего "я", – утверждает гуру знакомств.



Эксперт призывает быть настоящим / Фото Drazen Zigic

Он добавляет, что все его советы касаются "подпитки вашей уверенности в себе", чтобы позволить твоему уникальному "я" засиять.

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Прислушайся к советам гуру знакомств. Они помогут тебе стать лучшей версией себя вчерашнего и повысят шансы на то, чтобы рядом с тобой была та самая, которая вдохновляет и окрыляет.