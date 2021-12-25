Ти, звичайно ж, можеш займатися спортом, приділяти час хобі, слухати музику або медитувати. Але є й інші методи, які допоможуть впоратися зі стресом. І одним з найпростіших ми поділимося далі.

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Обійми, щоб позбутися стресу

Наукові дослідження показали, що обійми допомагають знизити вироблення кортизолу. Тож вони здатні позбавити або бодай приглушити стрес.

Що ж робити, якщо ти наодинці зі своїм стресом? Навіть у цьому випадку обійми – самообійми – можуть допомогти. Дослідження, проведене в Німеччині, показало, що самообійми дозволили учасникам знизити рівень кортизолу. Звичайно ж, це не те саме, що обіймати друзів, партнерів або членів сім'ї.

Але дослідження показало, що багатьом учасникам було навіть приємніше обіймати себе, ніж асистента.

Один з експертів з психології розповів, що фізичний контакт між одруженими людьми, наприклад, не лише знижує стрес. Він ще й підвищує самооцінку та впевненість у тому, що ви впораєтеся з труднощами.



Обійми допоможуть знизити рівень стресу / Фото Priscilla Du Preez

Як працюють самообійми?

Отже, якщо ти опинився у стресовій ситуації та шукаєш спосіб швидко зняти стрес, цей простий трюк – чудова ідея. Достатньо 20 секунд. Експерти рекомендують обіймати себе так, щоб твої руки були на серці та животі: права рука на серці, а ліва – на апендиксі. Або ж спробуй обійми метелика: схрести руки перед собою – праву руку поклади на ліве плече й навпаки.

Якщо ти надто напружений, то можеш поплескати себе пальцями по плечу. Це допомагає.

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Візьми на озброєння цей простий метод побороти стрес. Якщо ж бачиш, що хтось з твого оточення дуже переживає, то підійди й обійми його. Це однозначно допоможе зняти напругу, яка виникла.