Як зробити дезодорант власноруч в домашніх умовах: 3 прості рецепти

Рік (чи вже краще сказати – роки) карантину змінили наші з вами звички, ритм життя і багато чого іншого. Одна ж із тих речей, яка не змінилася й не могла змінитися – це запах.

Люди не припинили пахнути (на жаль, не завжди приємно), не припинили любити приємні запахи, і не припинили прагнути пахнути привабливо. Так от, за привабливим запахом не обов'язково йти до магазину.

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Якщо у тебе закінчився дезодорант, а ти сидиш на самоізоляції після ділової чи відпочинкової подорожі – не біда. Нижче – кілька порад, як створити запах із підручних засобів.

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Чому піт іноді погано пахне

Ти, безумовно, знаєш, що джерело гострого запаху людини – піт. Але чи знаєш ти, чому це так?

Піт сам по собі сильного запаху не має – тільки леткий шлейф феромонів.

Але – у ньому живуть бактерії, які потом же залюбки харчуються.

Саме від запаху наслідків життєдіяльності цих бактерій і позбавляють (захищають) дезодоранти.



Прагнення людини до приємних запахів не викорінять жодні карантини / Фото unsplash

Якщо ж дезодоранту під рукою немає, можна використати…

Хлоргексидин і тальк

Хлоргексидин пригнічує мікроби, а тальк утримує хлоргексидин на шкірі та вбирає частину поту.

Перший дуже часто є у засобах для полоскання рота, зубній пасті, косметологічних засобах.

Другий теж можна знайти у домашній аптечці або косметичці – у формі пудри.

Тож якщо не маєш дезодоранту, можеш взяти рідину для полоскання рота, бризнути її під пахви, і ледь сипонути зверху тальком.

Горілку і лимон

Щоб поту було менше, можна спробувати звузити пори.

А допоможе у цьому лимонний сік, яким протирають під пахвами.

Або – долька лимону, яку треба трішки потримати у тому ж місці.

Горілкою ж варто перед застосуванням лимону протерти шкіру для легкого знежирення й знезараження.



Щоб гарно пахнути, не обов'язково бути квіткою / Фото unsplash

Олія і крохмаль

Думаємо, ти навряд чи здивуєшся, якщо знайдеш у себе на кухні кокосову олію, харчову соду і крохмаль.

Якщо їх змішати у пасту і нанести під пахви, то отримаємо схожий ефект – ніжне блокування пор, з яких виступає піт.

Тільки зауваж, що таку пасту важче відіпрати, ніж горілку з лимоном.

Є, правда, і ще один "рецепт" – можна не займатися спортом, не танцювати, не бігати, і взагалі не рухатися, щоб не пітніти. Але, погодься, порада ця – відверто така собі.

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