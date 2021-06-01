Как сделать дезодорант своими руками в домашних условиях: 3 простых рецепта

Год (или уже лучше сказать – годы) карантина изменили наши с вами привычки, ритм жизни и многое другое. Одна же из тех вещей, которая не изменилась и не могла измениться – это запах.
Люди не прекратили пахнуть (к сожалению, не всегда приятно), не прекратили любить приятные запахи, и не прекратили стремиться пахнуть привлекательно. Так вот, за привлекательным запахом необязательно идти в магазин.
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Если у тебя закончился дезодорант, а ты сидишь на самоизоляции после делового путешествия или отдыха – не беда. Ниже – несколько советов, как создать запах из подручных средств.
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Почему пот иногда плохо пахнет
Ты, безусловно, знаешь, что источник острого запаха человека – пот. Но знаешь ли ты, почему это так?
- Пот сам по себе сильного запаха не имеет – только легкий шлейф феромонов.
- Но – в нем живут бактерии, которые потом же охотно питаются.
Именно от запаха последствий жизнедеятельности этих бактерий и избавляют (защищают) дезодоранты.
Стремление человека к приятным запахам не искоренят никакие карантины / Фото unsplash
Если же дезодоранта под рукой нет, можно использовать...
Хлоргексидин и тальк
Хлоргексидин подавляет микробы, а тальк удерживает хлоргексидин на коже и впитывает часть пота.
- Первый очень часто встречается в средствах для полоскания рта, зубной пасте, косметологических средствах.
- Второй тоже можно найти в домашней аптечке или косметичке – в форме пудры.
Так что если нет дезодоранта, можешь взять жидкость для полоскания рта, брызнуть ее под мышки, и чуть посыпать сверху тальком.
Водку и лимон
Чтобы пота было меньше, можно попробовать сузить поры.
- А поможет в этом лимонный сок, которым протирают подмышки.
- Или – долька лимона, которую надо немного подержать в том же месте.
Водкой же стоит перед применением лимона протереть кожу для легкого обезжиривания и обеззараживания.
Чтобы хорошо пахнуть, необязательно быть цветком / Фото unsplash
Масло и крахмал
Думаем, ты вряд ли удивишься, если найдешь у себя на кухне кокосовое масло, пищевую соду и крахмал.
- Если их смешать в пасту и нанести на подмышки, то получим похожий эффект – нежное блокирование пор, из которых выступает пот.
- Только заметь, что такую пасту труднее отстирать, чем водку с лимоном.
Есть, правда, и еще один "рецепт" – можно не заниматься спортом, не танцевать, не бегать, и вообще не двигаться, чтобы не потеть. Но, согласись, совет этот – откровенно такой себе.
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