Науковці провели дослідження, щоб перевірити, чи варто носити взуття без шкарпеток. Для цього вони взяли мазки з поверхні взуття, підошви й устілки. Потім їх помістили у чашки Петрі, в яких протягом 5 днів у лабораторних умовах могли бактерії "рости". Результати вражають!

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Кросівки з тканини

Перше випробування проводилося на тканинному взутті. І дуже недарма, адже такі моделі як Converse Low Tops, бажано носити без шкарпеток.

Результат страхітливий: без шкарпеток у такому взутті розмножуватимуться утричі більше бактерій, ніж зі шкарпетками.

Фотопорівняння, тканинні кросівки зі шкарпетками та без шкарпеток:

Шкіряні кросівки

За загальним визнанням, шкіряні кросівки рідко носять без шкарпеток. Але це не заважає дослідникам перевірити, наскільки активно там можуть розмножуватися бактерії. Без шкарпеток, як і очікувалося, їхня кількість була значно більшою. Особливо цікаво: під час тесту досліджували як білі, так і чорні Nike Air Force 1.

Результат: чорні моделі, як правило, містять більше бактерій, ніж білі кросівки. Підозрюємо, що це пов'язано з тим, що світле взуття ти чистиш частіше.

Фотопорівняння, шкіряні кросівки зі шкарпетками та без шкарпеток:

Спортивні кросівки проти повсякденного взуття

Для третього тесту обрали кросівки, які носили у тренажерному залі, а також звичайні кросівки для повсякденного носіння. Сюрприз: у кросівках значно менше бактерій, ніж очікувалося.

Учені пов'язують це з тим, що спортивне взуття може краще пропускати повітря та контактує з менш брудними поверхнями, ніж вуличне.

У спортивних кросівках бактерії розмножуються не так активно:

Тож тепер двічі, а то й тричі задумайся перед тим, як носити взуття без шкарпеток. Як показують дослідження, нічого доброго з цього не буде!

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