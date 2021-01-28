Як зробити чашку кави ще смачнішою: науковий підхід

Кава – той напій, без якого складно уявити не лише свій ранок, а й робочий день. Але не всім подобається вона через свою характерну кислинку (якщо це арабіка), або гірчинку (якщо робуста). Науковці дали 1 просту пораду, яка допоможе зробити твою каву смачнішою.

Джерело: Food Quality and Preference

Візьми на озброєння пораду учених, за допомогою якої зможеш насолоджуватися кавою без потреби її підсолоджувати.

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Науковці вивчили вплив факторів на твої смакові відчуття, коли ти п'єш каву. Для цього вони спостерігали за чотирма сотнями чоловіків і жінок. Вони задля експерименту пили каву у навушниках. У них можна було почути звуки кав'ярні.

З першою чашкою кави учасники почули звуки з рівнем гучності у 85 децибелів, що приблизно відповідає "нормальній" гучності у кейтеринговому бізнесі. Після другої чашки звук був тихішим – 65 децибелів. Обидві чашки напою були абсолютно однаковими, хоча учасники цього не знали.

Результати дослідження

На думку учасників, саме друга чашка кави була значно смачнішою. Крім того, вони вважали, що цей напій однозначно дорожчий, якщо порівнювати його з першим. На їхню думку, у першій чашці була дешева та несмачна кава, а ось у другій – вишуканий сорт, який вражав своїми смаковими відчуттями.



Виявилося, рівень шуму впливає на наше сприйняття смаку кави / Фото Unsplash

Що не так з учасниками експерименту? Усе надзвичайно просто. Люди, які п'ють каву у галасливій атмосфері, "менш чутливі" до "сенсорних і гедоністичних атрибутів" кави. Фоновий шум впливав на те, наскільки солодкою, гіркою й ароматною, на думку піддослідних, була кава у їхній чашці.

На думку учених, якщо твоєму мозкові доводиться більше працювати, наприклад, з шумом – то ти будеш менш чутливим до інших стимулів. Смаків, до прикладу.

Тож науковці наполегливо рекомендують пити каву у тиші. Якщо це неможливо зробити, то спробуй одягнути навушники й увімкнути якусь легку джазову музику. Вона стане вдалим доповненням до філіжанки кави.

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